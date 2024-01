A Montebruno l'ottavo Belinentreffen, il motoraduno invernale dedicato alla beneficenza

Torna puntuale l'appuntamento a Montebruno con il Belinentreffen, uno degli eventi invernali più attesi (e freddi), dedicato al 100% alla beneficenza. Un motoraduno arrivato all'ottava edizione, che non prevede alcuna quota di iscrizione, ma si affida al buon cuore dei motocilisti per raccogliere fondi per vari enti che operano nell’assistenza a vario titolo, in Italia ed all’estero.

Nel programma stand gastronomici (trofie al pesto artigianali del Pastificio Gavazzi, pasta al ragù, pulled pork, salsicce alla piastra, hamburger, panini vari anche senza glutine, torte salate e dolci, vino delle Langhe offerto dall'azienda agricola Emanuele Rolfo e birra Heineken, caffè e vin brulée) e intrattenimento musicale (intorno alle 11 i Paradigma - pop & rock - e intorno alle 13 i Leonard & Friends - hard rock), passando per la tradizionale lotteria con ricchi premi e gadget.

Info: Fabrizio Mauro Scopesi, 393 7855440, pagina facebook Belinentreffen.