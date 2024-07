Il Béjart Ballet Lausanne al Nervi Music Ballet Festival con uno spettacolo in tre coreografie

Il Nervi Music Ballet Festival prosegue venerdì 12 luglio con il Béjart Ballet Lausanne. Lo spettcolo, in unica data italiana con questo programma, vedrà la compagnia di ballo impegnata in tre coreografie.

“Alors on danse… !”, di Gil Roman, su musiche di John Zorn, Citypercussion e Bob Dylan è stata rappresentata per la prima volta all’Opera di Losanna l’11 febbraio 2022. Il lavoro di Roman, dedicato al ballerino Patrick Dupond, si propone di creare una sequenza coreografica ispirata al balletto classico che celebri il puro piacere della danza in un’atmosfera leggera. Segue “Liebe und Tod”, composta da due pas de deux di Maurice Béjart dei primi anni 2000, su musiche da Des Knaben Wunderhorn di Gustav Mahler. Liebe und Tod riunisce una coreografia realizzata in precedenza, sulle note del Lid Wo die schönen Trompeten blasen, e una seconda coreografia dedicata a Gil Roman sul Lid Der Tamboursg’sell. Il programma si conclude con “7 danses grecques”, realizzata da Maurice Béjart nel 1983 su musiche di Mikis Theodorakis e ispirata al folklore greco. La ricerca di Béjart si orienta verso un’espressione diretta e sincera dello spirito popolare greco.

Sin dalla sua nascita nel 1987, il Béjart Ballet Lausanne è un punto di riferimento nel mondo della danza. Dalla scomparsa di Maurice Béjart nel 2007, la compagnia sta conservando la sua eccellenza artistica. Maurice Béjart ha sempre voluto aprire il mondo del balletto a un pubblico più vasto, animati dallo stesso spirito, i ballerini del BBL si esibiscono in tutto il mondo. Il Béjart Ballet Lausanne è una delle pochissime compagnie in grado di riempire spazi immensi come la NHK Hall di Tokyo, il Palazzo di Stato del Cremlino di Mosca, l’Odeon di Erode Attico ad Atene, il Palais des congrès di Parigi, il Forest National di Bruxelles o la Patinoire di Malley-Losanna.

Dal 2007, con la sua direzione artistica, il Balletto Béjart di Losanna mantiene e sviluppa un vasto repertorio, al cui centro rimane l’opera di Maurice Béjart, con coreografie emblematiche, come Le Sacre du Printemps, Boléro, The Ninth Symphony o Ballet for Life. Coreografi come Alonzo King, Tony Fabre, Christophe Garcia, Giorgio Madia, Yuka Oishi o Julio Arozarena hanno contribuito allo sviluppo creativo del Béjart Ballet. La Compagnia rimane fedele alla sua vocazione: preservare l’opera di Maurice Béjart, pur rimanendo uno spazio di creazione.

Info e biglietti su nervimusicballetfestival.it.

Photo credit: Béjart Ballet Lausanne – Gregory Batardon