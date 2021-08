Tramonti infuocati e cieli stellati: il weekend nel Parco del Beigua

Diversi prezzi per ogni attività (vedi articolo)

Prezzo Diversi prezzi per ogni attività (vedi articolo)

Orario non disponibile

Quando Dal 03/09/2021 al 04/09/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Cogoleto

In arrivo un nuovo weekend nel Beigua Geopark ricchissimo di proposte, perché l'estate non è ancora finita.

Il venerdì con le Guide chiude la stagione a Pratorotondo il 3 settembre. Al pomeriggio attività con i Beigua Junior Geoparker dedicata alla ricerca dei messaggi dal passato tra le rocce incise del Beigua. Iniziativa gratuita per bambini dai 6 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Alla sera invece appuntamento per tutti con una facile escursione in compagnia delle Guide del Parco e degli esperti dell'Associazione Astrofili Orione: il cielo sarà la nostra meta da esplorare alla ricerca dei pianeti visibili con il telescopio. Necessari torcia o frontalino e cena al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18, costo € 6,00 a persona oltre a € 5,00 di contributo all'Associazione.

Doppio appuntamento anche per la sera di sabato 4 settembre.

Gli appassionati di fotografia potranno seguire Marco Bertolini, Guida e fotografo, in un trekking fotografico al tramonto che li porterà lungo l'Alta Via dei Monti Liguri, a un passo dal cielo. Partenza da Pratorotondo a metà pomeriggio, rientro alle ore 23 circa. Necessari macchina fotografica e cena al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 10,00 a persona.

Per i Beigua Junior Geoparker invece, dopo il successo della notte in foresta, è il momento di riprendere sacco a pelo e torcia: questa volta trascorreremo la notte con i gufi a Case Vaccà, sopra Arenzano. Il programma prevede cena al sacco, attività didattica serale e notte in rifugio. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18, costo € 35,00 a bambino.

Infine confermata anche a settembre l'opportunità di visitare la Badia cistercense di Tiglieto in compagnia delle Guide del Parco: appuntamento sabato in uno dei due turni, alle ore 15:30 e alle ore 17. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)