Gli appuntamenti al Beigua Geopark per il primo Geodiversity Day

Il 6 ottobre tutti i Geoparchi celebreranno il Geodiversity Day, prima giornata internazionale della geodiversità, per sottolineare l'importanza che il patrimonio geologico ha non solo da un punto di vista scientifico ma anche turistico.

Aspettando le escursioni del fine settimana, il Parco del Beigua festeggia con un webinar dedicato alle incisioni rupestri del Beigua, raccontate da Mauro Brunetti, guida del Parco e appassionato di archeologica. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma meet giovedì 6 ottobre dalle 18 alle 19 circa, la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria on line sul sito del parco.

Le celebrazioni si chiuderanno con un'escursione fotografica per tutta la famiglia in programma domenica 9 ottobre al Faiallo, in uno dei contesti geologici più affascinanti del Geoparco: il fotografo naturalista Marco Bertolini aiuterà a catturare colori e atmosfere autunnali. L'iniziativa, che durerà l'intera giornata con pranzo al sacco, è gratuita e adatta a tutti. Necessaria macchina fotografica o smartphone. Iscrizione obbligatoria on line sul sito del parco entro sabato alle ore 12.

Ritorna anche l'appuntamento alla Badia di Tiglieto con la visita guidata in programma sabato 8 ottobre alle ore 15:30. Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

E a proposito di webinar, dal 5 ottobre tornano anche gli appuntamenti del mercoledì con gli esperti, che tanto successo hanno avuto la primavera scorsa. Questa settimana in particolare prendono il via le prime attività di Beigua in action, il progetto del Centro di Esperienza del Beigua incentrato sui temi dell'economia circolare e del marine littering, il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti su spiagge e sponde fluviali, che causa gravi impatti sull'ecosistema acquatico.

Il primo appuntamento porterà a conoscere alcuni affascinanti abitanti dei nostri mari, minacciati proprio dalle plastiche abbandonate in mare: i cetacei del Santuario Pelagos. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma meet mercoledì 5 ottobre dalle 18 alle 19 circa, la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria on line sul sito del parco