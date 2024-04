“Beigua Geopark biodiversità in pericolo?”: tavola rotonda a Cogoleto

Le Associazioni A.C.C.O. - Associazione Culturale Cogoleto Otto e Associazione Posidonia Cogoleto organizzano un evento di grande rilevanza per il territorio e per la sua biodiversità. La tavola rotonda intitolata “Beigua Geopark biodiversità in pericolo? I punti di vista accademico, della gestione dell’area protetta, dei rappresentanti del territorio” si terrà il prossimo 12 aprile, alle ore 21, presso l’Auditorium Berellini a Cogoleto.

Alla tavola rotonda prenderanno parte:

Stefano Bigliazzi presidente Centro di Azione Giuridica di Legambiente,

Daniele Buschiazzo presidente del Beigua Geopark

Federico Giusto Medico, consigliere del comune di Cogoleto

Mauro Giorgio Mariotti professore ordinario del Dipartimento di scienze della terra,

dell'ambiente e della vita DISTAV, Botanica ambientale e applicata.

moderati da Dario Franchello presidente del circolo Legambiente Savona.

La motivazione dell’organizzazione di questa tavola rotonda derivano da notizie che sembrano mettere in pericolo l’integrità del parco con un possibile sfruttamento minerario. Di seguito una breve sintesi di quanto a noi noto:

Il titanio, definito risorsa "critica" e "strategica" dalla Comunità Europea, occupa una posizione di rilievo nell'ambito delle materie prime, non solo per il suo valore economico, ma anche per i rischi di approvvigionamento ad esso associati. Da un lato, il titanio rappresenta una componente essenziale in numerose industrie, principalmente grazie alle sue eccezionali proprietà ottiche, chimiche e termiche. È ampiamente impiegato nella produzione di pigmenti per vernici, plastica, carta, cosmetici e altri materiali industriali. In forma metallica o come lega, trova impiego nell'aerospaziale e nella produzione di dispositivi medici grazie alla sua compatibilità biologica.

Dall'altro lato, l'estrazione del titanio comporta un impatto ambientale significativo. Le attività minerarie generano enormi volumi di scarti, la maggior parte dei quali costituita da materiale sterile destinato a discarica. Le operazioni estrattive possono inoltre portare alla dispersione di metalli potenzialmente tossici e minerali classificati come amianto, con rischi per l'ecosistema e la salute umana.

Un caso emblematico è rappresentato dalla situazione della miniera di titanio di Piampaludo, che si trova nel territorio del Parco Naturale Regionale del Beigua. Questo territorio, ricco di una straordinaria biodiversità e di un patrimonio geologico unico, è riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la sua importanza ambientale e culturale. Nonostante le pressioni economiche e gli interessi industriali, è fondamentale perseguire un equilibrio tra lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente. In questo contesto, l'apertura di attività estrattive nell'area del Beigua, vietata dalla legge e dalle normative di conservazione, rischia di compromettere irreparabilmente un patrimonio naturale di inestimabile valore.

È pertanto cruciale, per noi, respingere qualsiasi proposta di estrazione mineraria che possa mettere a rischio l'integrità del Parco del Beigua e delle sue preziose risorse naturali, preservando così questo prezioso tesoro per le generazioni future.