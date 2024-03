La pluripremiata coreografa Cristiana Morganti al Teatro Chiesa con “Behind the Light”

Un monologo danzato, parlato, urlato, riflessione tragicomica di una coreografa / danzatrice in crisi esistenziale. Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo con “Behind the Light” torna a Genova al Teatro Ivo Chiesa (ore 20:30 mercoledì, ore 19:30 giovedì) una delle protagoniste della danza contemporanea europea, la pluripremiata Cristiana Morganti, a lungo solista del Tanztheater di Pina Bausch e ormai da diversi anni autrice (e spesso anche interprete) di acclamati spettacoli dalla cifra ironica e poetica.

Dopo coreografie create per altri danzatori, come “Another Round for Five”, presentato anche a Genova nel 2022, “Behind the Light” è un assolo fortemente autobiografico, che racconta di una crisi familiare, professionale e intima, iniziata durante la pandemia e proseguita in una sequela di

eventi con il tipico “effetto domino”, in cui sembra venga meno ogni singolo punto di riferimento. Una vicenda privata il cui contesto risuona con particolare intensità in chi guarda dalla platea. Questa “personale crisi globale” viene mostrata, presa in giro, attraversata, evasa, superata grazie

al potere rigenerativo della confessione, dell’autoironia e soprattutto al potere catartico dell’arte e del teatro.

Lo spettacolo è composto da una serie di quadri, in cui Cristiana Morganti recita, danza, canta su una scena bianca e sospesa in cui irrompono, per dialogare con l’interprete, gli originali e raffinati video di Connie Prantera. Su un collage musicale che spazia da Vivaldi al punk-rock, da Giselle di Adolphe Adam alla musica elettronica di Ryoji Ikeda, si alternano momenti di danza e di parola, che vanno da episodi irresistibilmente comici a un’esplosione di movimento ed energia, che fa venire voglia di danzare anche agli spettatori, sino a deliziose storie che conducono a un finale

delicato, illuminato da una nuova maturità interiore.

Biglietti da 14 a 30 euro. Inizio spettacoli mercoledì ore 20:30, giovedì ore 19:30. Info e biglietti teatronazionalegenova.it

Diplomata in danza classica all'Accademia Nazionale di Danza di Roma e in danza contemporanea alla Folkwang Hochschule di Essen, Cristiana Morganti è stata danzatrice solista del Tanztheater di Pina Bausch dal 1993 al 2014, partecipando a numerose creazioni e ai film Parla con lei di Pedro

Almodovar (2001) e Pina (2011) di Wim Wenders. Ha cominciato la propria attività coreografica nel 2010 con “Moving with Pina”, a cui ha fatto seguito una lunga collaborazione con il Conservatoire Nationale Superieure de Paris, per cui ha creato diverse coreografie. Nel 2014 riceve il Premio Danza & Danza come Migliore interprete e coreografa per “Jessica and me”, a cui seguono due creazioni per Aterballetto. Nel 2022 ha ricevuto il Premio ANCT Associazione Nazionale Critici Teatrali per il suo percorso artistico. Dopo la lunga e felice collaborazione con il Funaro di Pistoia, Cristiana Morganti è attualmente artista associata dell’ATP I Teatri di Pistoia, che ha prodotto Behind the Light insieme alla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, al Théâtre de la Ville – Paris, MA scène nationale – Pays de Montbéliard.