La Befana arriva al Forte Santa Tecla: spettacolo gratuito in modalità itinerante

Venerdì 6 e sabato 7 gennaio 2023, alle ore 11 e alle ore 15:30, al Forte di Santa Tecla è in programma lo spettacolo itinerante “La Befana al Forte” scritto e diretto da Maria Grazia Tirasso e portato in scena dalla compagnia teatrale I Conviviali. L’appuntamento si tiene nell’ambito del patto di collaborazione Progetto Forte di Santa Tecla.

Lo spettacolo, pensato per un pubblico di famiglie, bambini e ragazzi, è a ingresso gratuito e si svolge in modalità itinerante, al fine di svelare nell’occasione tutte le bellezze del Forte di Santa Tecla, un tesoro architettonico recentemente riqualificato situato sulle alture di San Fruttuoso con una vista panoramica su tutta la città.

Durante lo spettacolo, grandi e piccini saranno condotti attraverso gli spazi del Forte per trovare la Befana e per incontrare simpatici e bizzarri personaggi delle feste. «La Befana quest’anno si aggira al Forte di Santa Tecla – racconta l’autrice e regista Maria Grazia Tirasso – non sappiamo come sia finita da quelle parti, vero è che deve uscirne al più presto per svolgere il suo compito. Ad accompagnarla la sua assistente Befanina, perché l’età c’è, il lavoro è tanto e un aiuto non fa certo male. Il pubblico si imbatterà in personaggi noti e meno noti, alcuni davvero esperti sulle storie della Befana che, nonostante ciò, non la riconoscono, scambiandola per una vecchina qualunque. Fra gli altri incontreremo un curioso signore col berretto rosso e la barba bianca che ha preso freddo la Vigilia di Natale e ora è senza voce. Come andrà a finire lo spettacolo? Per scoprirlo invitiamo grandi e piccini al Forte e, perché no, ad aiutare la Befana a ritrovare l’uscita».

Lo spettacolo è interpretato da Alice Bevilacqua, Francesca Boero, Giampaolo Campanella, Paolo Derba, Maria Pia Dufour, Edoardo Mambilla, Daniel Palma, Ofelia Sanguineti, Giamila Zaghloul e Sara Zunino. I costumi sono di Laura Iadeluca. Per assistere alle quattro repliche è necessario prenotare al numero 377 5094754 o sul sito www.iconviviali.it.

Come raggiungere il Forte di Santa Tecla

Con veicolo privato:

percorrere via donghi e via Berghini, buona disponibilità di posteggio in Piazza Pianderlino, distanza km 1, 15 min. a piedi

Con mezzi pubblici:

Per l’andata:

Linea AMT 67 (interscambio con linea 18)

Da P.za Martinez (S. Fruttuoso) a Via Berghini (Camaldoli)

Scendere alla fermata BERGHINI 7/SANTA TECLA

Per il ritorno:

Linea AMT 604/0

Camaldoli (Via Berghini) - Pianderlino - Via Canevari - Staz.Brignole

Salire alla fermata BERGHINI /SANTA TECLA

Per gli orari aggiornati consultare il sito AMT