Beer Music Festival e Duplè Paura: birra artigianale e musica a Tribogna

Sabato 6 agosto dalle 17 e fino a notte fonda a Tribogna arriva il Beer Music Festival con Duplè Paura. Appuntamento al campo sportivo di Cassanesi.

Per quanto riguarda la parte musicale, la line up è formata da Paolo Kighine, Pitta, She Devil, 00Bacci, Tiziano Gamma e Benny K. Per iniziare, le sonorità di Deffe, Ravio, Ale Cavina e Luchino. Voce Roberto Francesconi.

Dalle 19,30 sarà possibile accedere agli stand gastronomici: il menu prevede grigliata con costine alla brace, porchetta cotta a legna e altro (prenotazione obbligatoria al 3482646459). Ci saranno anche panini con porchetta, salsiccia, wurstel e patatine fritte. Non mancheranno ovviamente le birre artigianali Fonti Santa Rita al servizio bar che preparerà anche cocktail.

Durante la serata, lotteria pro Fc Moconesi. Parte del ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza.

Possibilità di usufruire di servizio navetta su prenotazione: da Gattorna a Cassanesi 4 euro andata/ritorno, e dalla stazione ferroviaria di Chiavari a Cassanesi 16 euro andata/ritorno. Le partenze dalla Fs Chiavari sono fissate alle 17,30, 18,30, 19,40, 20,40 e 21,30. Prenotazione al 3282061410.