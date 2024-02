“Bed Boy Jack”, thriller scritto e diretto da Bruno Fornasari al Teatro Duse

Sul palcoscenico del Teatro Duse va in scena il thriller “Bed Boy Jack”, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Bruno Fornasari, noto al pubblico genovese per alcuni titoli come “Il mercato della carne” e “La prova”, presenti nelle scorse stagioni del Teatro Nazionale di Genova.

Lo spettacolo, interpretato da Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Sara Bertelà e Chiara Serangeli e prodotto da Teatro Filodrammatici di Milano e dallo Stabile del Veneto, è tratto da una storia vera che ha ispirato anche la serie Netflix “I delitti del Cecil hotel”. Mescolando fatti reali con piccole concessioni alla fantasia, “Bed Boy Jack” è una commedia nera che riflette sulla manipolazione del consenso e sulle possibilità dell’arte di sublimare la violenza.

Il protagonista è l’eccentrico giornalista austriaco Jack Unterweger, condannato all’ergastolo per aver ucciso nel 1974 una giovane donna, strangolandola col reggiseno. Durante la detenzione Jack diviene uno scrittore di successo grazie alla pubblicazione della sua autobiografia, in cui racconta il percorso di pentimento e di redenzione attraverso l’arte. Elogiato da molti intellettuali, tra cui il futuro Nobel Günter Grass, celebrato da molte donne per il suo fascino ambiguo e maledetto, corteggiato da alcuni politici per il suo carisma, Jack viene rilasciato a furor di popolo nel 1990 e diventa una star tv, partecipando a dibattiti sul tema della riabilitazione.

L’idillio però è destinato a svanire in breve tempo. Nei mesi successivi Vienna viene scossa e terrorizzata da una serie di efferati delitti: omicidi che hanno inquietanti somiglianze con quello commesso da Unterweger anni prima e che lo conducono nuovamente in prigione. Lo spazio in scena (creata da Erika Caretta) è suddiviso dal nastro giallo tipico del crime che separa i vari luoghi dello spettacolo: il bosco in cui vengono uccise le prostitute, lo studio Tv,

l’appartamento di Günter Grass, quello che il serial killer divide con la giovane compagna.

Bed Boy Jack va in scena al Teatro Eleonora Duse da venerdì 2 a domenica 4 febbraio. Venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 16.

Info e biglietti teatronazionalegenova.it