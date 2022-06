Beatrice Venezi incanta il Carlo Felice

Trionfo di applausi dagli oltre 1.200 spettatori del Teatro Carlo Felice. È stato un vero e proprio successo il concerto dell'Orchestra Filarmonica italiana promosso da Banca Generali Private e diretto da un Maestro d'eccezione: Beatrice Venezi.

Lunedì 13 giugno, pochi giorni dopo aver diretto il concerto dedicato al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II d'Inghilterra, Beatrice Venezi è tornata dunque in Italia e ha iniziato da Genova un'altra grande serie di eventi all'insegna dell'eccellenza musicale italiana e non solo. L'apertura del Carlo Felice, resa possibile grazie alla collaborazione tra Banca Generali Private e il Comune, ha portato al tutto esaurito. Il programma della serata, infatti, prevedeva l'esecuzione di tre delle più celebri sinfonie della storia della musica: la Sinfonia del Barbiere di Siviglia di Giocchino Rossini, La Traviata Preludio Atto I di Giuseppe Verdi e la Sinfonia n.7 di Ludwing Van Beethoven.

"Come Banca attenta alla protezione dei patrimoni delle famiglie, siamo convinti che in questo particolare momento storico sia fondamentale proteggere e valorizzare il più grande patrimonio del nostro Paese, ovvero la cultura. Per questo motivo siamo felici di aver portato Beatrice a Genova per omaggiare la città con una serata dedicata alla grande musica classica in compagnia di uno dei volti più iconici dell’italianità nel mondo quale è il Maestro Venezi. Si tratta di una iniziativa a cui tenevamo molto anche per il rapporto con questa città in cui lo scorso anno abbiamo inaugurato una nuova sede dedicata alla consulenza alle famiglie", ha dichiarato Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali.

"Sono felice del successo di questo concerto e della risposta che la città di Genova ha dato a questa bella iniziativa. Mi sono avvicinata al pianoforte alle elementari, ed è stato amore a prima vista. Da lì è iniziata la mia storia di musicista, mi sono diplomata in pianoforte, poi ho studiato composizione e direzione d’orchestra. In questi anni, ho sempre guardato al Carlo Felice come a un teatro in cui mi sarebbe piaciuto dirigere", ha commentato Beatrice Venezi.

Dopo Genova, il tour di Beatrice Venezi e Banca Generali è proseguito a Recco e continuerà nelle prossime settimane a Lucca, Roma e Napoli.