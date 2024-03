“Beatrice di Tenda” di Vincenzo Bellini al Teatro Carlo Felice

Venerdì 15 marzo, con repliche domenica 17, martedì 19 e venerdì 22, all'Opera Carlo Felice Genova va in scena “Beatrice di Tenda”, tragedia lirica in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani. L'opera, proposta in occasione del progetto “Genova capitale del Medioevo” 2024, venne composta tra il gennaio e il marzo 1833 e fu rappresentata per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia. Si ispira a un tragico fatto di cronaca avvenuto al Castello di Binasco (vicino a Milano) nel settembre del 1418, quando il duca Filippo Maria Visconti fece giustiziare per adulterio sua moglie, Beatrice di Tenda.

Personaggi e interpreti

Filippo Maria Visconti

Mattia Olivieri

Beatrice di Tenda

Angela Meade

Agnese del Maino

Carmela Remigio

Orombello

Francesco Demuro

Anichino

Manuel Pierattelli

Rizzardo del Maino

Giuliano Petouchoff

Maestro concertatore e direttore d’orchestra

Riccardo Minasi

Regia

Italo Nunziata

Regista collaboratore

Danilo Rubeca

Scene

Emanuele Sinisi

Costumi

Alessio Rosati

Luci

Valerio Tiberi

Nuovo allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova in coproduzione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Orchestra, coro e tecnici dell’Opera Carlo Felice

Maestro del coro Claudio Marino Moretti

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.

foto: operacarlofelicegenova.it