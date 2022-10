"Béatrice e Bénédict" di Berlioz apre la stagione lirica del Carlo Felice

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Dal 28/10/2022 al 06/11/2022

Indirizzo non disponibile

Grande attesa per la prima assoluta di “Béatrice e Bénédict”, che venerdì 28 ottobre aprirà la stagione lirica dell'Opera Carlo Felice Genova e resterà in programma fino al 6 novembre. L'opera (musica e libretto di Hector Berlioz, da “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare) narra di schermaglie amorose e inganni che conducono a un finale dove trionfa l'amore.

Protagonista è proprio il sentimento dell’amore, rappresentato nelle sue molteplici sfaccettature da due coppie agli antipodi: Béatrice e Bénédict, in una dimensione amorosa che riguarda l’istinto, il lato più selvatico, animalesco e primordiale della natura umana; Héro e Claudio che raccontano il bisogno di un amore inteso come sicurezza, protezione, fedeltà.

Allestimento in prima assoluta diretto da Donato Renzetti con la regia di Damiano Michieletto, le Scene di Paolo Fantin nominato come miglior stage designer per gli International Opera Awards 2022.

Biglietti presso la biglietteria del teatro oppure online su vivaticket.

