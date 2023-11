Bazaar di Natale ai Magazzini del Cotone, il ricavato in beneficenza

Domenica 26 novembre dalle ore 10 alle 18 l'AIWC - American International Women’s Club of Genoa - ONLUS/ODV organizza l’annuale Bazaar di Natale il cui ricavato sara’ interamente devoluto in opere benefiche Genovesi. Negli ultimi anni il bazaar ha sostenuto: l’Asilo “La Scaletta”, il Patronato San Vincenzo de Paoli, l’IST dell’Ospedale S.Martino, Refugees Welcome, Centro per non subire violenza (UDI), Diritti e Libertà, Comunità di San Marcellino, Centro Antiviolenza Mascherona, Opera Benedetto XV, Associazione per le malattie reumatiche infantili (AMR) e vari 'Green Project' anche in collaborazione con Comunità di Sant'Egidio.

Il bazaar di beneficenza, allestito in modulo 7 con ingresso al modulo 8 dei Magazzini del Cotone, Porto Antico di Genova, propone un’ampia scelta di specialità gastronomiche, originali cesti dono natalizi, lavori di cucito eseguiti a mano dalle socie, un mercatino dell’usato, capi di abbigliamento e accessori “second hand” e “vintage” di ogni genere e per tutte le età, decorazioni natalizie, giocattoli, libri in inglese e altre lingue per bambini, ragazzi e adulti e tante altre curiosità.

I biglietti per la Raffle saranno estratti ogni ora, nel pomeriggio, con molti premi donati da numerosi amici e simpatizzanti. Per tutta la famiglia una simpatica occasione per trascorrere insieme una gioiosa domenica, fare acquisti natalizi o semplicemente gustare un “American lunch” con autentici “pulled pork sliders”, “chili” o “waffles”. Ai bambini viene riservato uno spazio speciale per giocare sotto la guida di un’animatrice americana bilingue

Info su www.aiwcgenoa.org/Christmasbazaar/