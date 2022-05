"Il Battista e Genova": speciale visita guidata serale

Venerdì 24 giugno, ore 20,30, si terrà "Il Battista e Genova", visita guidata serale alla scoperta di San Giovanni Battista e del suo legame con Genova.

Anno 1099: i Genovesi tornano dalle Crociate recando con sé le preziose Ceneri di san Giovanni Battista, dopo un avventuroso viaggio per mare.

È l’inizio del grande amore dei Genovesi per il loro Santo Patrono, per il quale faranno realizzare, nei secoli, raffinate opere di oreficeria e grandi capolavori.

La visita si snoderà quindi fra queste straordinarie opere d’arte e testimonianze del rapporto fra il Santo e la città, soffermandosi soprattutto nella quattrocentesca Cappella del Battista, alla quale, eccezionalmente, si potrà avere libero accesso per ammirare da vicino la cassa marmorea del XIII secolo.

Si accederà al Battistero - dedicato appunto a San Giovanni, di cui scopriremo l’affascinante origine e le importanti opere in esso conservate - e poi al Museo del Tesoro, per ammirare il prezioso piatto in calcedonio, pietre preziose e oro importante simbolo del martirio.

Venerdì 24 giugno 2022, ore 20,30, apertura biglietteria ore 20. Costo 16 euro. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Obbligo mascherina. Si richiede un abbigliamento consono per luogo sacro. Per info e prenotazioni: 0102091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com.

A cura di Festigium s.r.l. in collaborazione con la Chiesa Metropolitana di San Lorenzo e il Museo Diocesano.