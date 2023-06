Torna “Basko Arena”, Loredana Bertè in concerto a Cornigliano

Tornano a luglio gli appuntamenti estivi a base di musica e divertimento che Basko, insegna supermercati del Gruppo Sogegross, dedica alla cittadinanza. “Basko Arena” propone uno spettacolo di grande musica italiana e divertimento: ospiti di questa 7a edizione due protagonisti del panorama nazionale ma non solo: giovedì 6 luglio Loredana Bertè si esibirà a Genova Cornigliano, mentre giovedì 13 luglio sarà Al Bano ad animare la serata a Romito Magra (SP). Entrambi gli appuntamenti saranno condotti dalla speaker radiofonica Marina Minetti.

Una vera e propria festa aperta a tutti: nei pressi del palco allestito negli spazi esterni presso i due supermercati infatti, ci sarà anche un “village” colorato con DJ set, giochi e animazioni per i più piccoli, degustazioni gratuite e distribuzione di gadget, dove divertirsi, a partire dal pomeriggio alle 16, in attesa del grande spettacolo serale che inizierà alle 21.

“Dopo il grande entusiasmo e la partecipazione delle passate edizioni, torna Basko Arena con due serate di spettacolo, musica e divertimento, aperto a tutti con ingresso gratuito: un appuntamento attesissimo, giunto alla sua 7a edizione: quest’anno poi, in occasione del 25° anniversario della nostra Carta Fedeltà Prima Card, abbiamo voluto festeggiare in modo speciale – spiega Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko –. Come per le passate edizioni, luogo dell’evento sono le piazze antistanti i supermercati di Genova Cornigliano e di Romito Magra in provincia della Spezia, due importanti punti di riferimento per Basko. Due veri protagonisti della scena musicale porteranno la loro musica e i loro successi, in un grande concerto dal vivo, abbracciando il calore del pubblico delle piazze. Due serate di grande condivisione e spettacolo che anche quest’anno vogliamo regalare ai nostri Clienti, che ci seguono con grande affetto e attenzione”.

Le due serate saranno anche occasione per condividere i progetti e gli impegni a favore del territorio e festeggiare tutti insieme l’importante anniversario dell’insegna: prima del concerto sul palco ci sarà un talk-show, condotto dalla speaker radiofonica e attrice Marina Minetti, che darà spazio ai rappresentanti delle partnership privilegiate di Basko a Genova: IRCCS Policlinico San Martino, Istituto Giannina Gaslini, LILT, Fondazione Torneo Ravano.

“Festeggiamo i 25 anni di un rapporto di fiducia con i consumatori – continua D’Alessandro –. Vogliamo restituire valore al territorio a cui siamo legati, promuovendo attività di ampio respiro, con particolare riferimento all’ambito sociale, supportando realtà di eccellenza”.

La partecipazione ai concerti è gratuita, fino ad esaurimento posti. Nei supermercati Basko che ospiteranno gli spettacoli sarà inoltre possibile fare la spesa fino alle ore 23.