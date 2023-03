BarItalia 2023 sbarca a Genova: sfida tra i migliori bartender! Candidature aperte fino al 5 aprile

Il toru itinerante BarItalia dedicato ai bartender fa tappa per la prima volta a Genova lunedì 17 aprile: candidature aperte fino al 5 aprile (ore 24), per inviare la ricetta del proprio cocktail. Il tema, come l'anno scorso, è “A drink for the planet”, la ricerca della sostenibilita? nei cocktail e nel lavoro di tutti giorni. Dopo la tappa di Napoli e la seconda a Genova, il tour toccherà Messina (12 giugno), Livorno (25 settembre), Brescia (23 ottobre), per poi concludersi sul prestigioso palcoscenico di Cannes il 13 novembre 2023.

Per candidarsi bisogna elaborare un cocktail sostenibile che valorizzi il prodotto sponsor e rispetti uno o piu? dei seguenti principi: riduzione degli sprechi; stagionalita?; territorialita?, intesa come luogo di appartenenza del prodotto sponsor o luogo di provenienza del candidato; sensibilizzazione del pubblico/cliente verso un progetto sostenibile. Sarà attribuito anche un "bonus" ai concorrenti che nel corso della sfida racconteranno, alla giuria e alla platea, le attenzioni che il proprio bar rivolge all'ambiente e alle pratiche sostenibili.

Il meccanismo della sfida è già noto: scegliere il prodotto base di una delle aziende sponsor, selezionare i prodotti del paniere e il tipo di ghiaccio prescelto e caricare la ricetta attraverso l’apposito form sul sito www.bargiornale.it. Gli autori delle ricette che Bargiornale riterra? piu? interessanti saranno chiamati a realizzarle a Baritalia Lab, nell’ambito dell’evento.

Durante ciascuna tappa i bartender si sfideranno in piu? batterie. Ciascuno avra? 5’ di tempo per preparare la propria ricetta e presentarla alla giuria, composta dai migliori professionisti della regione e un ambassador per ognuna delle aziende partner. Quest’ultimi avranno la facolta? di scegliere fino a un massimo di tre candidati, che si contenderanno il proprio posto per la finale a Cannes. Il vincitore, per ogni prodotto sponsor, sara? decretato secondo il punteggio piu? alto assegnato da tutta la giuria.