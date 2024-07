Barcarolata: un trekking pirotecnico a Punta Manara

Un grande spettacolo pirotecnico nella splendida cornice della Baia di Portobello che tutto il mondo ci invidia, moltiplicherà il fascino dell’escursione serale a Punta Manara. Dopo il tramonto il colore scuro del mare si confonderà col cielo, fino all’apparire della volta stellata. Avvolti da un alone di irresistibile mistero e ammirata la volta celeste stellata, saluteremo la torre saracena di Punta Manara per raggiungere il punto panoramico migliore per assistere alle sensazionali sparate dei fuochi di artificio che illumineranno la Baia del Silenzio di Sestri Levante.

La Barcarolata è una manifestazione tradizionale dell'estate sestrese, che vede la partecipazione di migliaia di persone e si conclude con uno show di fuochi artificiali sul mare. Il nostro palcoscenico sotto le stelle sarà però privilegiato, assisteremo allo spettacolo pirotecnico dall’alto, non assiepati sulla spiaggia della Baia del Silenzio, ma da un punto panoramico che ha come splendida cornice il verde di Punta Manara. Noi saremo li a contemplare le sensazionali sparate dei fuochi di artificio, dal balcone panoramico che sopravanza località Mandrella!

Con Escursionismo Liguria però, l’itinerario a piedi promette fascino, mistero e un pizzico di romanticismo ancora prima della sagra dei fuochi, ossia, quando raggiunta la torretta saracena ci ritroveremo avviluppati dall’atmosfera magica del tramonto. I raggi del sole pulseranno la loro scia luminosa verso il Golfo del Tigullio, al sopraggiungere della notte ammireremo le stelle e solo dopo, verso le ore 22:30 saranno i fuochi d’artificio a lasciarci a bocca aperta!

L’anello escursionistico terminerà alla grande, in quella esile lingua di sabbia che circoscrive ad arco questa perla del Tigullio: la Baia del Silenzio. Un gelato e una passeggiata serale nel cuore storico di Sestri Levante saranno il coronamento di una serata fuori dall’ordinario, segnata anche da momenti di convivialità e amicizia. Coinvolgente, emozionante, divertente e alternativo, sono davvero tanti i termini per etichettare questo trekking notturno!

Programma:

ore 19:00 appuntamento a Sestri Levante.

ore 21:00 il saluto del sole da Punta Manara.

ore 21:15 cena al sacco e contemplazione del mare e delle stelle.

ore 22:30 circa spettacolo pirotecnico, circondati da una scenografia naturale che lascia senza fiato

ore 00:45 fine escursione notturna. Passeggiata facoltativa nel borgo e Baia del Silenzio.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Emilio Zolezzi, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione serale e trekking notturno ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 19:00 a Sestri Levante, alla rotonda tra l’Aurelia, Via Nazionale, Corso Colombo e Viale XX Settembre; esattamente all’inizio di Viale XX Settembre, lato Giardini Pubblici Mariele Ventre.

• Fine escursione previsto per le 00:45 circa.

• Cena al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 250 metri circa

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.