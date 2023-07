Torna la Barcarolata a Sestri Levante: competizione per la barca più bella e fuochi d'artificio

Una grande festa, un carnevale sul mare con tante imbarcazioni magistralmente allestite che gareggeranno tra loro per il titolo di barca più bella: è questa la Barcarolata, una delle manifestazioni più attese dell'estate di Sestri Levante che quest'anno torna nella sua formula originale nella serata di sabato 29 luglio dalle 21:30 presso la Baia del Silenzio. Come da tradizione, dopo la premiazione, la Baia del Silenzio sarà animata da un suggestivo spettacolo pirotecnico.

La gara è aperta a tutti e molti sono i premi in palio: le iscrizioni possono essere fatte presso la sede della Lega Navale, in via Portobello, aperta il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14:30 alle 17. È anche possibile scrivere alla mail sestrilevante@leganavale.it o chiamare lo 0185 44810. Per i primi 10 iscritti è a disposizione un buono del valore di 15 euro gentilmente offerto dalla ferramenta Raffo.

foto: fb@sestrilevanteturismo