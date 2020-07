Barchette e giochi d'acqua sul Lago Grande di Villa Durazzo Pallavicini

Tornano le barchette nel periodo estivo nel Lago Grande di Villa Durazzo Pallavicini, a Pegli: In occasione degli appuntamenti al Lago Grande per gli antichi giochi d'acqua, sarà possibile anche fare il giro in barchetta.

Come a metà dell’800, anche i visitatori di oggi potranno provare la meraviglia di solcare le acque del Lago Grande, passando vicino al Tempio di Diana e sotto il Ponte Cinese.

Ecco le date del servizio Barche dell'estate 2020:

- sabato 25 luglio

- domenica 26 luglio

- sabato 15 agosto

Costo giro in barca: 5 € a persona (più biglietto d’ingresso)

Non è necessaria la prenotazione, si attende il proprio turno direttamente sul Lago Grande.