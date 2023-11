Gioacchino Rossini visita le periferie genovesi: arriva “Il Barbiere di quartiere”

Orario non disponibile

Il “Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini visita le periferie genovesi e diventa “di quartiere”. Due giovani che si amano, un vecchio brontolone che vuole impedire il loro lieto fine, e un affascinante e scaltro barbiere pronto ad aiutarli a realizzare il loro sogno. Dal 3 al 17 novembre l'opera veste un nuovo copione e visita i quartieri di Pegli, Cornigliano, Molassana e Bolzaneto. Una versione adattata in un solo atto per rendere l’opera accessibile a tutti sarà messa in scena dall’Associazione “Il Concento” e dal coro “Selva Armonica” che presentano “Il Barbiere di quartiere”.

L’arrangiamento dello spartito originale è ad opera di Alessandro Alexovits, mentre il riadattamento del libretto di Cesare Sterbini è curato da Carlo Bavastro. Gli spettacoli si svolgeranno a Cornigliano, Pegli, Molassana e Bolzaneto e sono rivolti a giovani e meno giovani, appassionati di melodramma e curiosi della musica, in uno spettacolo inclusivo e gratuito, finanziato grazie al contributo del Comune di Genova per la promozione dello spettacolo nelle periferie.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti e si può prenotare al numero 327 8892549, telefonando e attraverso l’applicazione Whatsapp. A calcare le scene di questa piéce immortale e innovativa sono Lorenza Cevasco (Rosina), Isaias Flores Lugo (Conte d’Almaviva), Riccardo Montemezzi (Figaro), Tiziano Tassi (Bartolo), Matteo Armanino (Basilio) e Marta Barusso (Berta). Il direttore è Luca Franco Ferrari e regia, scene e costumi sono di Amedeo Schipani. Impegnate nell’esecuzione sono la compagine orchestrale de “Il Concento” e quella corale di “Selva Armonica”.

Gli spettacoli puntano ad unire, attraverso il potere della cultura e della musica, luoghi del Capoluogo spesso lasciati ai margini dell’offerta culturale, e che offrono realtà e spazi da valorizzare e promuovere. Nel quartiere Cornigliano la rappresentazione del 7 novembre alle ore 21 si svolgerà a Villa Durazzo Bombrini, capolavoro di epoca napoleonica a lungo sacrificato alle spalle dell’Ilva e oggi gioiello della storia e dell’architettura della Superba.

L’appuntamento torna, sempre alle 21, il 10 novembre all’Auditorium Molassana dell’omonimo quartiere e il 17 novembre al teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto. Il 14 novembre invece il sipario si aprirà alle 10 sempre al teatro Govi di Bolzaneto, questa volta per uno spettacolo mattutino interamente dedicato ai ragazzi delle scuole. Ai giovanissimi è dedicata un’altra iniziativa correlata: due incontri tra lo scenografo Schipani e i ragazzi di alcuni istituti genovesi, come quello all’Istituto Comprensivo Teglia che il 13 novembre ospiterà laboratori di scenografia, proprio per realizzare parte delle scene de “Il Barbiere di Quartiere”.

Considerata una delle opere più amate di Gioacchino Rossini, “Il Barbiere” rievoca i ritmi serrati e giocosi della tradizione musicale spagnola e al tempo

stesso è pietra miliare del melodramma italiano. Un capolavoro davvero “made in Italy” di cui sono stati interpreti grandi nomi della musica lirica internazionale. Tra tutti la Divina, Maria Callas, che si è esibita in una performance unica e memorabile di “Una voce poco fa”: il canto di battaglia e d’amore della giovane Rosina, con cui la ragazza si fa coraggio e sceglie di lottare per conquistare il suo lieto fine.