“Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini in scena al Teatro Carlo Felice

Giancarlo Andretta dirige l’Orchestra e il Coro dell’Opera Carlo Felice nel dramma comico “Il Barbiere di Siviglia”, opera di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, dalla commedia di Pierre Beaumarchais. La prima va in scena venerdì 14 giugno, con repliche sabato 15, domenica 16, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno.

“Il Barbiere di Siviglia”, da molti considerato l'opera buffa per eccellenza, fu composto tra la fine del 1815 e l’inizio del 1816, per il Teatro Argentina di Roma. La prima andò in scena il 20 febbraio 1816. Racconta degli intrighi di Figaro, barbiere e factotum, per aiutare gli innamorati Conte d'Almaviva e Rosina contro l’ostilità di Don Bartolo e del suo fidato amico, Don Basilio, tra divertenti inganni, travestimenti e sotterfugi.

Personaggi e interpreti

Solisti dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale dell’Opera Carlo Felice Genova diretta da Francesco Meli

Figaro

Carlo Sgura

Gabriele Barria (15/18/20)

Rosina

Greta Carlino

Giulia Alletto (15/18/20)

Il Conte d’Almaviva

Paolo Nevi

Manuel Caputo (15/18/20)

Don Bartolo

Gianpiero Delle Grazie

Willingerd Gimenez (15/18/20)

Don Basilio

Davide Sabatino

Antonino Arcilesi (15/18/20)

Berta

Gabriella Ingenito

Martina Saviano (15/18/20)

Fiorello

Ernesto de Nittis

Un ufficiale

Angelo Parisi

Franco Rios Castro (15/18/20)

Maestro concertatore

e direttore d’orchestra

Giancarlo Andretta

Regia e impianto scenico

Damiano Michieletto

Regia ripresa da

Andrea Bernard

Costumi

Carla Teti

Luci

Luciano Novelli

Allestimento della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Orchestra, coro e tecnici dell’Opera Carlo Felice Genova

Maestro del coro

Claudio Marino Moretti

Maestro ai recitativi

Sirio Restani

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.

foto: operacarlofelicegenova.it