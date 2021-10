Barbecue in Aveto con camminata: anello Passo del Chiodo, monte Trevine, Tre Faggi

Sabato 9 ottobre si potrà assecondare la propria voglia di camminare senza doversi preoccupare di portarvi i panini nello zaino. Si salirà sul Monte Trevine per gioire della migliore vista sul Monte Penna, ma anche per godere della grigliata al Faggio dei Tre Comuni. Camminare per osservare il paesaggio, ma anche per udire lo scoppiettare delle braci del fuoco attorno al quale assecondare la voglia di bistecche, braciole, salsicce e costolette da gustare tutti insieme.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

A cura di Enrico Bottino - Trekking promoter



"Tutti gli escursionisti lo sanno bene: mai partire senza una mappa che indichi la via. Sabato 9 Ottobre non farete eccezione, salvo farvi guidare anche dal senso del gusto. L’itinerario non è difficile: insieme alla Guida Ambientale salirete al Monte Trevine, che rivelerà l’imponente e dirupato versante est del Monte Penna!

La vista migliore sulla più elegante cima del Parco regionale dell’Aveto, rappresenta il giusto riconoscimento alla prima parte dell’escursione, bella e poco frequentata. Il sentiero per il Faggio dei Tre Comuni – insieme a fiuto, curiosità e gusto – vi indicherà la via da percorrere per raggiungere la meta finale: quella dei buongustai! Un barbecue da dieci e lode vi attende a fine escursione, presso l’area attrezzata picnic del Parco – con tanto di griglie – dove poter cucinare tutti insieme e a proprio piacimento.

Carne, pesce o verdure, oppure di tutto un po’? Bistecche, medaglioni di manzo, costine di maiale, salsicce, cosce di pollo, spiedini, tomini, patate da fare al cartoccio nella brace, peperoni, melanzane e verdure da grigliare e quanto più vi aggrada! E poi pomodori per una bella insalata o per le bruschette, formaggio da stuzzicare. Anche il vino non dovrebbe mancare alle grigliate! E allora cosa aspettate? Concedetevi questa “deviazione”, “scivolate” nella miriade di aromi e profumi che arrivano dalle brace.

Suggeriamo di portarvi una borsa termica da tenere in auto per conservare il vostro cibo, poiché raggiungerete l'area picnic alle ore 14".

Itinerario

Testo di Enrico Bottino

"Voi tutti siete attrezzati di una borsa termica per conservare il cibo da lasciare in auto, non tutti però hanno pensato che un barbecue all’aperto è uno dei modi migliori per godere del bel tempo con gli amici che condividono la stessa passione per il camminare.

Inizierete con l’ascesa al Monte Trevine (1661 m) per gioire della migliore vista sul Monte Penna, una lama di roccia basaltica, posta a cavallo delle valli Aveto e Taro. Qui, i Liguri veneravano il mitico dio Pen, considerato il protettore dai pericoli della montagna. Dal Passo del Chiodo, attraverso la faggeta, raggiungerete La Nave: una vallecola che ricorda nella forma la chiglia di una nave. Ormai prossimi alla forcella del Penna e del Pennino, vi sposterete verso il Monte Trevine per ammirare la forma acuta e prominente del Penna. Anche il Monte Trevine mette in mostra la sua imponente parete nord, alta 150 metri. La discesa, semplice e rilassante, si immergerà in una stupenda faggeta fino all’area pic-nic con barbecue liberamente utilizzabili dai fruitori del parco. I braccieri, tavoli e panche sono lo stretto necessario per concludere la parte finale della giornata in bellezza. Tutto questo in magica simbiosi con la natura".

Dati tecnici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Tipologia itinerario: escursione naturalistica e gastronomica

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 16 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica, l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo barbecue.

Iscrizione obbligatoria

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertire tempestivamente.

Appuntamento ore 10:00 presso il Passo del Chiodo che dista 2 chilometri dal Rifugio Casermette del Penna. Impostare sul navigatore: Rifugio Casermette del Monte Penna (Attenzione: non impostare “Rifugio del Penna")

Fine evento comprensivo di escursione e barbecue, previsto per le 16:00 circa.

Pranzo barbecue

Difficoltà: Semplice (E - Escursionistica).

Dislivello: + - 300 metri

Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo barbecue

Equipaggiamento consigliato: scarponi, abbigliamento comodo e sportivo.

