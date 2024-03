Torna Bar Tech, l’appuntamento dedicato al mondo delle startup e dei giovani con il patrocinio di ADCI

21 Marzo 2024 ore 18:30: è questa la data da segnare in agenda per Bar Tech, ciclo di appuntamenti nati con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio ligure in ambito startup, grazie alla presenza di giovani imprenditori e stakeholder, discutendo e smontando spesso luoghi comuni che caratterizzano questo microcosmo: dal fundraising alle exit e il ruolo dei Venture capital. L’evento, aperto al pubblico previa registrazione, è organizzato da Mr. Dee Still e Talent Garden presso la sede genovese dei Giardini Baltimora e sarà l’occasione per parlare di temi fondamentali per il mondo delle startup.

Bar Tech è un’occasione di networking, importante per fare rete e favorire l'incontro dei principali attori presenti sul territorio con i giovani startupper, in un ambiente informale atto a creare un clima di condivisione, grazie al patrocinio di ADCI (https://adci.it/), l’Art Directors Club Italiano che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria e il supporto dei Confcommercio Startup Genova. Ogni edizione di Bar Tech ha un tema diverso, argomenti rilevanti sia per l'impresa, sia per l'industria creativa, dalla sostenibilità, all’imprenditoria femminile e il benessere delle persone in azienda: ad animare questa edizione sarà il tema del mutamento del lavoro con il talk People Help the People; al centro l’evoluzione delle esigenze dei dipendenti e del cambiamento che è avvenuto nel mondo del lavoro negli ultimi anni che ha condotto ad un cambio radicale di paradigma a favore di un migliore work life balance. A prendere parte al talk ci saranno: Antonella Del Torto, Chief People Officer di Intarget, Federica Della Rupe, Global HR manager di Campari Group e Sonia Zappitelli, Ceo e Founder della startup La luna del Grano.

ADCI, attraverso la sua ambasciata ligure coordinata dalla Local Ambassador Laura Bonelli, supporta Bartech poichè si tratta di un’iniziativa completamente in linea con i suoi obiettivi: creare e portare occasioni di rete, dialogo, formazione e cultura del mestiere su una piazza come quella genovese, spesso in penombra ma con grandissimo potenziale.

“Con la creazione di eventi come Bar Tech, Mr. Dee Still e Talent Garden proseguono il percorso per “costruire” la casa delle startup a Genova ed un ecosistema che porti valore a tutti gli innovatori del territorio” - commenta Tobia Lorenzani, founder della startup Mr. Dee Still.

Per partecipare all’evento è possibile accreditarsi su Eventbrite a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bar-tech-people-help-the-people-862849184137?aff=oddtdtcreator