Bansigu Big Band al Count Basie Jazz Club

La strepitosa orchestra jazz, sedici elementi insieme da trentadue anni, torna con la sua musicalità potente e vivace. Nata nel 1991 dall’esigenza di riunire i migliori musicisti jazz che operavano sul territorio, la Bansigu Big Band, Orchestra jazz di Genova, diventava in poco tempo la piattaforma comune anche per artisti provenienti da diverse esperienze musicali ed appartenenti a diverse generazioni. Una fervida attività concertistica su tutto il territorio nazionale, quattro riuscitissime pubblicazioni discografiche e il favore della critica hanno contribuito a renderla una delle realtà musicali più amate ed apprezzate dal grande pubblico.

Diretta negli ultimi anni dal sassofonista Stefano Riggi, la Bansigu fa tesoro di tutto il lavoro di scrittura e arrangiamento delle orchestre del Novecento, da Duke Ellington a Gil Evans, ma si avvale quasi esclusivamente di arrangiamenti e brani originali concepiti ad hoc per l’attuale organico della Big Band e i suoi solisti. Numerosissime ed illustri le collaborazioni dell’orchestra negli anni: da Paolo Fresu a Gianluigi Trovesi e Enrico Rava, da Gianni Basso a Lee Konitz e ancora Paul Jeffrey, Bob Wilber, Andy McGhee, Bob Mover, solo per citarne alcuni. L’orchestra, con un pizzico di ironia, si è scelta un nome che testimonia il radicamento al territorio ligure – in genovese antico la parola bansigu significa altalena - ma rimanda al vocabolo inglese con cui viene tradotta: swing, oscillazione, intesa come elemento ritmico propulsivo, fattore fondamentale e irrinunciabile del fare jazz.

Ingresso 15€ con tessera arci 2022-23. Per i non tesserati, 20€ comprensivo di tessera Arci.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it