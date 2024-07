“Banchetti in piazza” e Festa dello Sciroppo di Rose a Vobbia

Tornano i mercatini estivi a Vobbia: il Circolo Val Vobbia organizza infatti la manifestazione “Banchetti in piazza”, domenica 7 luglio a partire dalle ore 9:30. Per la prima volta si svolgerà anche la Festa dello Sciroppo di Rose in collaborazione con l'associazione Toa Imbandia. Presente anche il banchetto dei dolci, con il ricavato che sarà devoluto al Rifugio Martini di Arquata Scrivia. Possibile pranzare presso il circolo, per info e prenotazioni tel. 349 6963324, pagina Facebook Circolo Val Vobbia.