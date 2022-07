Poetry Slam, al Banano Tsunami il secondo round della sfida poetica

Prezzo non disponibile

A poco più di un mese dalla serata di debutto, conclusa tra gli applausi del pubblico lo scorso 23 giugno, al Banano Tsunami è già nuovamente tempo di battaglie poetiche. Torna infatti, lunedì 25 luglio, il Banano Poetry Slam. Anche in questa occasione vedremo

sei contendenti (2 poeti e 4 poetesse) affrontarsi secondo le regole di questa particolare competizione, ovvero declamando testi originali e sottoponendosi al giudizio del pubblico.

Questo è infatti il funzionamento di un poetry slam, format inventato negli anni 80 negli Stati Uniti e ormai estremamente popolare anche da noi: i partecipanti dispongono di tre minuti a testa per interpretare un componimento, rigorosamente scritto di proprio pugno, al termine del quale una giuria formata da cinque spettatori esprime il proprio voto. Ogni serata del Banano Poetry Slam qualifica due dei partecipanti alla finale del torneo, che avrà luogo, sempre sulla rinnovata chiatta del Banano Tsunami, il prossimo 15 settembre. Notevole il successo riscosso da questo tipo di spettacoli, ormai diffusi in tutto lo stivale e organizzati in un vero e proprio campionato nazionale, gestito dalla LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam (di cui fa parte anche questa data genovese).

A sfidarsi, questo lunedì saranno: Claudia Amato, Simona Barbati, Simone Gridà Cucco, Valeria Nucera, Bruna Pedemonte e Gabriele Ratano. A selezionare i partecipanti (sempre con l’intento di creare un gruppo il più possibile eterogeneo, sotto il punto di vista della scrittura poetica) e a gestire la gara i Maestri di Cerimonia (o MC, come si dice in gergo) di Genova Slam, dinamica realtà locale, che organizza questo tipo di eventi sul territorio genovese per conto della LIPS.

L’orario di inizio è fissato per le 21. Prima dello spettacolo sarà possibile cenare. Consigliata in ogni caso la prenotazione allo 010 2472970