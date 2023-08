Banano Poetry Slam, secondo round per la sfida poetica

Prezzo non disponibile

A poco meno di un mese dalla serata di debutto, conclusa tra gli applausi del pubblico, lo scorso 26 luglio, al Banano Tsunami è già nuovamente tempo di battaglie poetiche. Torna infatti, giovedì 24 agosto, il Banano Poetry Slam. Anche in questa occasione vedremo sette contendenti affrontarsi secondo le regole di questa particolare competizione, ovvero declamando testi originali e sottoponendosi al giudizio del pubblico.

Questo è infatti il funzionamento di un poetry slam, format inventato negli anni 80 negli Stati Uniti e ormai estremamente popolare anche da noi: i partecipanti dispongono di tre minuti a testa per interpretare un componimento, rigorosamente scritto di proprio pungo, al termine del quale una giuria formata da cinque spettatori esprime il proprio voto. Notevole il successo riscosso da questo tipo di spettacoli, ormai diffusi in tutto lo stivale e organizzati in un vero e proprio campionato nazionale, gestito dalla LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam (di cui fa parte anche questa data genovese).

A sfidarsi, questo lunedì saranno: Gabriele Bonafoni, Angelo Calvisi, Gianni Papa, Antonio Pugliese, Pino Sgromo, Tre Sillabe, Niccolò Venerandi. Tre di loro si guadagneranno l’accesso alla serata finale della manifestazione, che avrà luogo sempre sulla chiatta del Banano Tsunami, giovedì 21 settembre.

A selezionare i partecipanti (sempre con l’intento di creare un gruppo il più possibile eterogeneo, sotto il punto di vista della scrittura poetica) e a gestire la gara i Maestri di Cerimonia (o MC, come si dice in gergo) di Genova Slam, dinamica realtà locale, che organizza questo tipo di eventi sul territorio genovese, per conto della LIPS.

L’orario di inizio è fissato per le 22. Prima dello spettacolo sarà possibile cenare. Consigliata la prenotazione allo 0102472970