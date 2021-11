"Lo Schiaccianoci": il Balletto di Milano al Politeama Genovese

Martedì 30 novembre 2021 gli artisti del Balletto di Milano portano in scena al Politeama Genovese "Lo Schiaccianoci".

Rappresentazione natalizia per eccellenza, "Lo Schiaccianoci" è uno dei balletti di repertorio più conosciuti ed amati. Non mancano l’albero di Natale che cresce sul palcoscenico, i topi e i soldatini, le tanto attese danzatrici in punta e luccicanti tutù e lo schiaccianoci che si trasforma in un elegantissimo principe. In un crescendo di stupefacente entusiasmo si è dunque condotti in quell’onirico mondo fatto di fiocchi di neve e fiori danzanti, gioia e festosità che culmina nell’esplosione di colori e virtuosismi del divertissement e del grand pas deux finali.

Elegante e bellissima la mise en scène in stile anni ‘20 dai toni pastello di Marco Pesta, vivace e brillante la coreografia di Federico Veratti, splendida l’interpretazione dei danzatori dell’ensamble milanese che si contraddistinguono per l’alto livello tecnico e la straordinaria versatilità artistica.