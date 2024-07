Il Balena Festival approda al Porto Antico con Willie Peyote, CCCP, Fulminacci, Sonohra e tanti altri

Prezzo non disponibile

Genova è pronta ad accogliere nuovamente il Balena Festival, la rassegna estiva dedicata alla buona musica che dal 2019 porta sul palco del Porto Antico i grandi protagonisti del panorama nazionale e internazionale. Quest'anno l'appuntamento è dal 3 al 28 luglio, sempre presso l'Arena del Mare. Tra i nomi che si esibiranno nell'edizione 2024, Willie Peyote, Sonohra, Fulminacci, Massimo Pericolo, CCCP. Una line-up variegata, rappresentativa della ricchezza della musica e delle sue molteplici sfaccettature. Una moltitudine rispettosa, inclusiva, che riflette la diversità di stili e registri della nostra comunità globale.

Il motto di quest'anno è “Che bella compagnia”, preso in prestito da Fabrizio De André che così cantava nel celebre pezzo Anime Salve: un inno che Faber aveva pensato per la solitudine, ma che qui viene accolto come un inno alla gioia.

Programma

3 luglio - Willie Peyote + Anna Castiglia

4 luglio - TeenAge Dream Special Guest: Sonohra

24 luglio - Massimo Pericolo + Gorka

26 luglio - Fulminacci + Postino

27 luglio - CCCP Fedeli alla Linea + Collini e Reverberi

28 luglio - Voglio tornare negli anni '90

Info e biglietti su balenafestival.it.