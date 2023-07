Il Balena Festival in arrivo all'Arena del Mare di Genova

Il Balena Festival sta attraccando al porto di Genova. Il festival organizzato da Aluha e Mojotic con il supporto di Pioggia Rossa Dischi, Greenfog Studio e Circolo Cane che si svolgerà dal 27 al 30 luglio all'Arena del Mare - Porto Antico, delizierà i naviganti con una preview tutta da ascoltare il 16 luglio con Federico Dragogna e Juma presso i Giardini Luzzati, la terrazza cittadina più amata dai genovesi.

Federico Dragogna, produttore e penna dei Ministri, porterà a Genova la musica del suo album d'esordio "Dove Nascere" (Pioggia Rossa Dischi). Un warm up niente male prima di inoltrarsi nelle fauci della Balena: quattro giorni di musica, festa e abbracci in una Genova che ogni anno si riscopre e si scopre una città per giovani, viva e con tanta-tantissima voglia di divertirsi e ballare.

Si parte quindi il 27 luglio con il Teenage Dream Party: quella festa in cui tutti iniziano a cantare le canzoni di High School Musical. Il 28 luglio è la volta degli Zen Circus che anche a Genova portano il loro tour estivo a sorpresa prima di fermarsi per una pausa di due anni, dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale. Il 29 luglio arriverà un'ondata Rock&Roll con Verdena e Bud Spencer Blues Explosion. Dopo un tour in cui hanno toccato le principali città d'Europa, i Verdena riportano in Italia tutta l'energia di "Volevo Magia". Sullo stesso palco il duo alt-rock di Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio: i Bud Spencer Blues Explosion. Il 30 luglio il grande ritorno de I Soliti Idioti con lo spettacolo "Fiodena Summer Tour". I Soliti Idioti hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi fissati nel tempo. Tanti personaggi che saliranno anche sul palco del Balena.

Programma

16 luglio - preview con Federico Dragogna + Juma @ Giardini Luzzati

27 luglio - Teenage Dream Party - Tickets

28 luglio - The Zen Circus - Tickets

29 luglio - Verdena + Bud Spencer Blues Explosion - Tickets

30 luglio - I Soliti Idioti - Tickets