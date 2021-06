Il Cachemire Summer Tour di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna (da "LOL-Chi ride è fuori") arriva a Genova

Il Cachemire Summer Tour di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna approda il 6 settembre a Genova per il Balena Festival.

Tutti i biglietti saranno disponibili dalle ore 12 del 30 giugno. Info e prevendite su: www.dnaconcerti.com

Dalle cuffie degli ascoltatori ai palchi di tutta Italia: Cachemire Podcast, il podcast morbidissimo degli stand-up comedians Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, per settimane in cima alle classifiche dei podcast più ascoltati su Spotify e con centinaia di migliaia di visualizzazioni per puntata su YouTube, diventa uno spettacolo live e parte in tour.

Rispettivamente di Roma e Milano, amici da sempre ed entrambi classe ‘87, Ferrario e Ravenna sono da anni i volti più apprezzati e riconosciuti della stand-up comedy italiana. Così simili ma anche così diversi, entrambi sanno rappresentare la quotidianità e trattare questioni più o meno leggere con guizzi inediti, prospettive sorprendenti e, soprattutto, facendo ridere a crepapelle.

Nel periodo di assenza forzata dai palchi a causa della pandemia i due comici hanno deciso di dare vita a Cachemire Podcast: un appuntamento pubblicato ogni venerdì su Spotify e anche in video su YouTube con cui ogni settimana - in coppia oppure in compagnia di vari ospiti - si confrontano su diversi argomenti con un’ironia e un ritmo irresistibile.

Musica, nostalgia, politicamente corretto, televisione, pubblicità, scuola sono solo alcune delle tematiche raccontate da Ferrario e Ravenna nelle 23 puntate uscite sinora, capaci di intercettare un foltissimo pubblico online che aspetta con trepidazione l’uscita delle puntate, commenta i video e addirittura ha creato pagine meme su Cachemire.

Nel podcast si parla di attualità e fenomeni sociali e culturali anche complessi con leggerezza e senza mezzi termini. Il risultato è semplicemente spassosissimo: impossibile non immedesimarsi nelle loro storie ed esperienze.

Edoardo e Luca sanno parlare a tutti e riescono a far ridere diverse generazioni: ne è la riprova anche la sorprendente varietà degli ospiti che hanno partecipato agli episodi, da Walter Veltroni e Carlo Vanzina a Caterina Guzzanti, Emanuela Fanelli e Valerio Lundini.

In un lungo periodo in cui tutti siamo stati costretti a rimanere in casa e a rinunciare alle abitudini sociali pre-pandemia, Ferrario e Ravenna sono stati la perfetta compagnia per svagarsi e scoprire la nuova realtà che abbiamo avuto di fronte.

“È stato bello farlo e ascoltarlo da casa, è arrivato il momento di incontrarci dal vivo” raccontano.

Le tappe di Cachemire Summer Tour saranno uno spettacolo a metà fra stand up comedy e improvvisazione nello stile 100% Cachemire, con l’ingrediente in più dell’interazione dal vivo col pubblico che ha seguito e amato il podcast più morbido dell’etere.

Uno show unico e diverso, con temi filati e preparati per ogni serata, per vestire in maniera originale ogni città in cui il tour farà tappa. Uno scontro culturale, una sfida comica sul palco fra Edoardo, Luca e il pubblico che sarà dotato di microfono, per intervenire, suggerire temi e battute e parlare con i due conduttori.

Anche alle date del tour parteciperà tutta la crew di Cachemire Podcast: il giovane regista video Tahir Hussain, il meno giovane regista audio Carmelo Avanzato e le nostre cachemirine: la produttrice Cecilia Attanasio e la giornalista Alice Oliveri.

Edoardo Ferrario

Dopo gli esordi nei programmi televisivi di Sabina e Caterina Guzzanti, Edoardo Ferrario ha scritto e interpretato Esami, serie su YouTube dedicata al mondo dell’università capace di raggiungere milioni di visualizzazioni. Il comico romano è stato anche il primo stand-up comedian italiano ad avere un comedy special su Netflix, Temi Caldi, e anche su RaiPlay con Diamoci un tono. Sempre su RaiPlay da settembre 2020 ha scritto e condotto il programma Paese Reale.

Luca Ravenna

Diplomato in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Luca Ravenna ha lavorato come autore e come comico per Quelli che il calcio. Oltre ad aver partecipato a diversi programmi di Comedy Central, con i suoi spettacoli si è esibito in tantissime città italiane ma anche all’estero con diverse tappe. La consacrazione al grande pubblico arriva ad aprile 2021 quando partecipa come concorrente a LOL - Chi ride è fuori, il game show prodotto e distribuito da Prime Video nonché titolo più visto di sempre sulla piattaforma di Amazon.