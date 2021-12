Enrique Balbontin e Le Barche a Torsio in 'La deriva degli incontinenti'

Sabato 18 dicembre serata spensierata e tutta da ridere a Sestri Levante con lo spettacolo inedito di Enrique Balbontin e Le Barche a Torsio "La deriva degli incontinenti". Uno show che alterna la comicità irresistibile del savonese Balbontin e la musica irriverente e in dialetto genovese del duo proveniente dalla levante ligure.

Balbontin è un comico, presentatore televisivo genovese e membro dei "Pirati dei Caruggi", diventati celebri per i loro sketch su "Ciao Milano", ma anche cabarettista di successo già ospite di molti programmi tv dedicati alla comicità come Zelig, Colorado e Ciro il figlio di Target.

Il suo inizio nella scena comica risale al 1997 collaborando con "I Cavalli Marci", storico gruppo comico genovese, partecipando alla loro prima "ventiquattrore" di cabaret: si esibisce nelle vesti di Minghio Pegasù, uno studioso giapponese profondo conoscitore delle usanze e delle tradizioni del suo Paese. Viene notato da alcuni impresari locali e scritturato per vari spettacoli, con i quali, insieme a Fabrizio Casalino, , ottiene un buon successo. Diversi sono i personaggi da lui interpretati diventati cult di una generazione.

Uno di questi "Enraz del Centro Ciocchi Savona", un improbabile professore madrelingua di dialetto savonese che, nello sketch "Sì, io parlo savonese", traduce con espressioni ironiche e una marcata inflessione ligure alcune frasi da conversazione della lingua. Ha condotto e presentato alcune trasmissioni televisive, tra le quali spicca "Torta di Riso" con Andrea Ceccon , dove commentano divertenti video amatoriali. Le Barche a Torsio, che hanno recentemente pubblicato il loro settimo disco "Presensa", sono un duo composto da Pereira alla chitarra flamenco e da Zanna alla voce dall' estremo genere metal. Testi in lingua genovese di storie vissute o immaginate nel nostro territorio e di forte critica sociale. Evento in collaborazione con Sestri Stand Up, dal Mastro Birraio e Mediaterraneo.

Biglietti disponibli su EventBrite o all'ingresso dell'ex convento dell'Annunziata Posto unico 15 euro. Inizio ore 21,30 L'evento si svolgerà nel rispetto delle attuali normative sanitarie vigenti.