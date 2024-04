Andiamo in Baiarda: wilderness lungo il Rio Baiardetta e la cima

Alle spalle di Genova – Voltri si solleva verso il cielo la più imponente punta rocciosa di tutto l’Appennino Ligure occidentale: la Baiarda. Il versante Sud Est degrada dolcemente verso Prà, contrariamente a quello Nord Ovest che precipita sul Rio Baiardetta per più di 300 metri, creando un paesaggio davvero severo e affascinante.

I costoni della Baiarda hanno rappresentato per anni una emozionante palestra di roccia per gli alpinisti genovesi, almeno finché non andava di moda il calcare di Finale Ligure. La Baiarda però continua ad esercitare il suo fascino sugli escursionisti: Domenica 5 Maggio ci divertiremo a risalire il Rio Baiardetta, attraversando ruscelli, laghetti e cascatelle che scendono dalle pareti aspre e brulle della Baiarda. Lo storico Santuario di N.S. di Acquasanta segnerà l’inizio del nostro itinerario ad anello riservato ad escursionisti che hanno passo sicuro e dimestichezza con la montagna. Inizialmente entreremo nel selvaggio vallone del Rio Baiardetta, chiuso dai ripidi versanti di Punta Martin (la pronuncia resta controversa anche negli ambienti CAI) e della Baiarda.

La situazione è al limite del paradosso: ad appena sette chilometri da Voltri, all’estrema periferia occidentale di Genova, ci ritroveremo immersi in un ambiente decisamente alpestre, intorno a noi solo rocce metamorfiche scure dall’alto contenuto in magnesio, in particolare l'evidente torrione Corno Stella, dove inizia una interessante cresta rocciosa, detta Cresta Federici, che sale direttamente alla sovrastante Punta Martin. Dal Masso del Ferrante prima sguazzeremo in un bellissimo laghetto, poi guadagneremo quota lungo il Sentiero Carlo Poggio che attraversa deliziosi noccioleti. Il passo deciso e sicuro ci porterà verso il crestone sommitale, al Colle della Baiarda e all’altro elemento catalizzatore di questa escursione: Genova dall’alto e l’alternarsi del panorama da levante a ponente. Situazioni inaspettate, non ci resterà che ripristinare il normale svolgimento della storia percorrendo il Sentiero Frassati, che dalla Cappelletta della Baiarda ci riporterà al borgo dell’Acquasanta. Ora lo abbiamo capito, routine è un termine ignoto per questa escursione dai forti contenuti paesaggistici, naturalistici e culturali, i dintorni di Genova hanno molto da offrire e sono il cuore outdoor della nostra regione!

• Escursione fruibile anche in treno: appuntamento alla stazione FS Genova Acquasanta

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, una Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Domenica 5 Maggio

• Tipologia itinerario: escursione impegnativa fruibile con il treno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Appuntamento nr 1 – per chi si sposta in auto o corriera: ore 9:20 all’Acquasanta, presso il Santuario.

• Appuntamento nr 2 – per chi si sposta in treno: ore 9:50 alla stazione FS dell’Acquasanta, presso il piazzale antistante la stazione.

• Fine escursione ore 17:00 circa

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: EE – Escursionisti esperti).

• Dislivello: + - 650 metri circa

• Lunghezza del percorso: 9 chilometri

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini da trekking.