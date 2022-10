“Da Bach a Berio”: il flautista Roberto Fabbriciani al Centro Civico Buranello

Nell'ambito del ciclo “Da Bach a Berio: sequenze musicali per Genova”, venerdì 28 ottobre alle ore 17:30 al Centro Civico Buranello è in programma il concerto di Roberto Fabbriciani. Roberto Fabbriciani, flautista e compositore, è nato ad Arezzo. È internazionalmente riconosciuto tra i migliori interpreti e ha innovato la tecnica flautistica moltiplicando con la ricerca personale le possibilità sonore dello strumento. Ha collaborato con i maggiori compositori del nostro tempo tra cui Luciano Berio, Pierre Boulez, Sylvano Bussotti, John Cage, Elliot Carter, Aldo Clementi, Luis De Pablo, Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Jean Françaix, Giorgio Gaslini, Adriano Guarnieri, Toshio Hosokawa, György Kurtág, György Ligeti, Bruno Maderna, Giacomo Manzoni, Olivier Messiaen, Ennio Morricone, Luigi Nono, Wolfgang Rihm, Jean-Claude Risset, Nino Rota, i quali gli hanno dedicato numerose ed importanti opere da lui eseguite in prima assoluta.

Ingresso libero.

Il progetto “Da Bach a Berio: sequenze musicali per Genova” ideato dalla GOG, tende a favorire un pieno ed effettivo riconoscimento delle potenzialità inclusive della cultura attraverso incontri-concerto ancorati alla diffusione della conoscenza del concetto di virtuosismo, ma applicato alla bellezza dell’esecuzione condotta in uno spazio che avvicini molto il pubblico di ascoltatori. Ciò può avvenire solo in un ambiente votato all’incontro e al piacere della conoscenza, amplificato dall’analisi di un pensiero artistico legato al territorio. Nessuno ignora quanto la figura del genovese Niccolò Paganini sia stata generatrice di ammirazione e guida emozionale per tutti i più grandi compositori dell’epoca che a lui si sono riferiti nell’imitazione del concetto di arte attraverso il virtuosismo. Basta pensare alla più celebre composizione di Paganini, ovvero i Capricci, per afferrare l’immensa grandiosità delle più stimate composizioni del nostro grande autore ligure, Luciano Berio, le Sequenze per strumento solo. In ogni concerto c’è la possibilità di individuare assai facilmente quanto il concetto di virtuosismo abbia attraversato le esigenze e l’immaginazione di molti altri compositori del passato. In primo luogo il grande Johann Sebastian Bach.

Programma

Carl Philipp Emmanuel Bach

Sonata in la minore Wq 132

Luciano Berio

Sequenza I

Antonio Vivaldi / Jean-Jacques Rousseau

La Primavera

Bruno Maderna

Cadenza (Hyperion, 1962)

Wolfgang Amadeus Mozart / Franz Anton Hoffmeister

Variazioni su un tema da “Il Flauto magico”

Sylvano Bussotti

Rondò di scena per virtuoso di quattro flauti

Claude Debussy

Syrinx

Franco Donatoni

Nidi due pezzi per ottavino

Ennio Morricone

Cadenza

Astor Piazzolla

Études Tanguistique n. 4