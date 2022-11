Ciclo “Da Bach a Berio”: concerto gratuito di Giuseppe Francese al Centro Civico Buranello

Nell'ambito del ciclo “Da Bach a Berio: sequenze musicali per Genova”, venerdì 4 novembre alle ore 17:30 al Centro Civico Buranello si esibirà Giuseppe Francese. Diplomato col massimo dei voti in violino e viola presso il Conservatorio "N. Piccini" di Bari, ha studiato presso il Centro di Musicologia "W. Stauffer" di Cremona e presso la Musikhochschule Köln-Aachen in Germania. È vincitore del concorso per viola dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, ha suonato presso l’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra di Macao (Cina) e la Saarlandisches Staatstheatre (Germania). Ha ricoperto il ruolo di prima viola nell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e della Fondazione A. Toscanini di Parma. Violista e fondatore dell’Ensemble "Archi all’Opera" del Teatro Carlo Felice di Genova, Giuseppe Francese svolge una intensa attività concertistica e didattica.

Ingresso libero.

Programma

Johann Sebastian Bach

Suite n. 4 in mi bemolle maggiore BWV 1010

Luciano Berio

Sequenza VI

Il progetto “Da Bach a Berio: sequenze musicali per Genova” ideato dalla GOG, tende a favorire un pieno ed effettivo riconoscimento delle potenzialità inclusive della cultura attraverso incontri-concerto ancorati alla diffusione della conoscenza del concetto di virtuosismo, ma applicato alla bellezza dell’esecuzione condotta in uno spazio che avvicini molto il pubblico di ascoltatori. Ciò può avvenire solo in un ambiente votato all’incontro e al piacere della conoscenza, amplificato dall’analisi di un pensiero artistico legato al territorio. Nessuno ignora quanto la figura del genovese Niccolò Paganini sia stata generatrice di ammirazione e guida emozionale per tutti i più grandi compositori dell’epoca che a lui si sono riferiti nell’imitazione del concetto di arte attraverso il virtuosismo. Basta pensare alla più celebre composizione di Paganini, ovvero i Capricci, per afferrare l’immensa grandiosità delle più stimate composizioni del nostro grande autore ligure, Luciano Berio, le Sequenze per strumento solo. In ogni concerto c’è la possibilità di individuare assai facilmente quanto il concetto di virtuosismo abbia attraversato le esigenze e l’immaginazione di molti altri compositori del passato. In primo luogo il grande Johann Sebastian Bach.