Babbo Running 2020: quest'anno ognuno corre per conto suo per combattere i tumori pediatrici

Un’edizione straordinaria per il decimo anno della Babbo Running: sabato 19 e domenica 20 dicembre i partecipanti potranno camminare o correre ovunque siano con il vestito da Babbo Natale per sostenere la ricerca di Fondazione Umberto Veronesi.

Quest’anno Babbo Running si svolgerà sabato 19 e domenica 20 dicembre, contemporaneamente in tutta Italia: i corridori potranno essere così lontani, in perfetta sicurezza, ognuno per conto suo ma contemporaneamente uniti per sostenere Gold for kids, l’impegno di Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori pediatrici.

Non ci sarà nessun limite territoriale, in quanto si potrà camminare o correre dove e con chi si vorrà, nel rispetto delle normative anti Covid.

Il percorso e la distanza quest’anno potrà deciderlo ogni partecipante: al mare, in montagna, in città, in casa, sul tapis roulant, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. L’importante è camminare o correre per sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici.

Si parteciperà dunque in autonomia, ma senza mai essere soli, perché grazie al Babbo Kit ognuno potrà condividere la “sua” Babbo Running sui social con l’hashtag #babborunningforkids e taggando @babborunning.

Due le quote di iscrizione (da effettuare online): 12 euro che comprendono un vestito completo da Santa Claus, un cappellino da Santa Claus, una barba finta e una borsa con gadget; oppure, 8 euro che comprendono un cappellino da Santa Claus e una borsa con gadget. Il materiale verrà consegnato a casa.