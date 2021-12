Babbo Natale incontra i bambini al Winter Park

Venerdì 24 dicembre dalle 15.30 alle 19 al Winter Park Genova si festeggia la Vigilia di Natale con un Babbo Natale "sportivo", che arriva in piazzale Kennedy non con la classica slitta ma con una decappottabile rossa elettrica per distribuire palloncini colorati ai bambini presenti, che possono anche consegnargli le letterine. Inoltre, per animare la giornata è anche presente una trampoliera travestita per l’occasione da albero di Natale gigante. Venerdì 24 il Winter Park è aperto dalle 10.30 alle 24.

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa ritorna al completo in piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio. «È un’emozione – racconta Mattia Gutris – poter tornare a far divertire i genovesi in piazzale Kennedy, restituendo alla città un’attrazione principe dell’intrattenimento italiano e colonna portante delle festività natalizie cittadine. In questa edizione abbiamo cercato di portare a Genova il meglio dello spettacolo viaggiante, tra giostre evergreen e due novità assolute». Per la prima volta, il Winter Park include anche una “Power Tower” di 40 metri e il “Tnt Train”, un rollercoaster che raggiunge i 100 km/h in un percorso di più di 300 metri con inclinazioni fino a 90 gradi: adrenalina e svago, ma anche cultura e aggregazione.

Orari e info utili

Il Winter Park è in Piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. Per accedere al Winter Park Genova è necessario il green pass, che sarà controllato a campione all'interno della manifestazione.