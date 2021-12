Chi ha incastrato Babbo Natale? L'esplosivo Siani, un De Sica trasformato e il debutto di Diletta Leotta

Manca sempre meno alla festa più attesa e amata da adulti e bambini!

Da oggi nei cinema è in programmazione Chi Ha Incastrato Babbo Natale?, una commedia tutta da ridere diretta e interpretata da Alessandro Siani, con nel cast anche Christian De Sica, Alessandro Siani, Diletta Leotta al suo debutto cinematrografico e Angela Finocchiaro. Distribuito da Vision Distribution, sono di particolare impatto gli effetti speciali e il set della casa di Babbo Natale che rendono l'ambientazione del film sognante.

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi”. Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.