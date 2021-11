Babbo Natale è in ritardo: spettacolo itinerante per bambini al forte Santa Tecla

Dopo la numerosa affluenza di pubblico di quest’estate - oltre 700 gli spettatori intervenuti per lo spettacolo “Strazio e Delizia” - i conviviali tornano in quella che è ormai la loro casa d’adozione, il Forte Santa Tecla, con “Babbo Natale è in ritardo!” una rappresentazione per bambini scritta e diretta da Maria Grazia Tirasso.

Il progetto, che si avvale del Patrocinio oneroso del Municipio Bassa Val Bisagno, ha l’obiettivo di animare e valorizzare il Forte di Santa Tecla, un monumento della città generalmente chiuso al pubblico, aprendo le sue porte agli spettatori e offrendo scorci panoramici di inedita bellezza e un percorso tra le vecchie mura dove il tempo sembra fermarsi.

Il forte si trasforma per l’occasione nella casa-officina di Babbo Natale dove si preparano i doni; i personaggi sono quelli prevedibili, ma con qualche intervento “fuori ordinanza”. Tra lo sciopero dei folletti e le renne in vacanza Babbo Natale rischia di non riuscire a far in tempo a portare i doni ai bambini. Riusciranno i suoi fidi aiutanti a salvare il Natale?

Interpreti: Sara Zunino, Edoardo Mambilla, Paolo Derba, Alice Bevilacqua, Federico Risso, Martina Beccaro, Giampaolo Campanella, Francesca Boero, Raffaella Augugliaro, Laura Iadeluca, Ofelia Sanguineti e con l’amichevole partecipazione di Dario Apicella.

Scene Paolo Derba e Laura Iadeluca Costumi Laura Iadeluca.

Lo spettacolo itinerante sarà nei giorni 4-5-10-11 dicembre con partenze alle ore: 11, 14.30, 15.30. Sarà possibile accedere solo se si è in possesso di Green Pass per gli spettatori over 12. L’orario di ogni partenza dovrà essere rispettato e, a fine spettacolo, non sarà possibile soffermarsi oltre per ragioni di sicurezza.

L’ingresso è gratuito. Prenotazioni obbligatorie sul sito www.iconviviali.it o al n. 393.396.33.45