Babbo Natale incontra i bambini a Recco

Venerdi 23 dicembre Babbo Natale sarà presente presso il suo ufficio postale presso la Pro Loco di Recco dalle 10 fino alle 12 per ritirare le ultime letterine pervenute, ma in particolare per incontrare tutti i bambini.

Al pomeriggio alle ore 17 in piazza Nicoloso esibizione del coro “I VocalSymphony”: appuntamento in piazza con le loro canzoni e per cantare tutti insieme Feliz Navidad come un unico grande coro!