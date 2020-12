I Babbi Natale Bikers tornano a Genova

Anche quest'anno arrivano i Babbi Natale Bikers, che compiranno una sfilata per le vie di Genova sulle loro moto rombanti, sabato 19 dicembre, rispettando tutte le misure di precauzione per il contrasto del covid.

II centauri, che fanno parte dell'associazione Raiders for Children, raccoglieranno i doni per i bambini in situazioni fragili, da portare all'ospedale pediatrico Gaslini e alla comunità di Sant'Egidio

Ma non finisce qui, perché i Babbi Natale lasceranno anche pacchettini ai bambini lungo il loro percorso.

Photo credits: Fb@Civ Nervi2005