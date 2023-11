Babbo Natale e laboratorio natalizio al Centro La Tavola Rotonda

Il Centro La Tavola Rotonda vi invita DOMENICA 17 DICEMBRE a festeggiare insieme la magia del Natale.

ore 14,30 -16,30: LABORATORIO ARTISTICO NATALIZIO (Offerta libera - posti limitati - per bimbi e ragazzi dai 6 anni in poi)

ore 16,45 - 17,00: BRINDISI E MERENDA (con genitori e famiglie)

ore 17,00: Aspettiamo l'arrivo di BABBO NATALE!!! Ogni bambino potrà portare la letterina da consegnare! Nel suo sacco un pensierino per tutti i partecipanti!

ore 17,45 - 18,00: LOTTERIA DI NATALE. Durante la festa verrà consegnato ad ogni famiglia 1 biglietto omaggio valido per l’estrazione della lotteria di Natale che avverrà al termine della festa. In regalo un cesto natalizio!

DOMANDA D'ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO QUESTO LINK:

https://centrolatavolarotonda.wordpress.com/laboratori/