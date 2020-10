Al B-Club di Savignone riparte la musica live con Luca Borriello e Mia

Dopo tanti mesi di stop forzato, sabato 3 ottobre al B-Club di Savignone a gran richiesta torneranno a suonare dal vivo il chitarrista Luca Borriello in compagnia della meravigliosa voce di Mia, per un viaggio musicale alla scoperta dei migliori brani italiani e internazionali del repertorio soul, blues e pop, percorrendo tutte le più grandi hit rivisitate in chiave acustica.



La serata comincerà a partire dalle ore 20:00 con un ricco apericena a base di lasagne alla bolognese, lasagne al pesto di Prà, assaggi misti sfiziosi e 1 consumazione compresa, al prezzo di 15 euro. Nel totale rispetto delle normative anti-Covid l’apericena non sarà a buffet ma le porzioni verranno preparate in cucina.

Per chi invece arriverà dopo cena, la serata musicale partirà alle ore 22:00 con ingresso a 5 euro e 1 consumazione compresa.



All’interno del locale è obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza di 1,50 mt. l'uno dall'altro. Per l’apericena la prenotazione del tavolo è obbligatoria tramite Whatsapp al 349 1258020 oppure contattando Luca al 347 8783142.



Fotografia: Fulvio Cappanera



Maggiori info: https://www.facebook.com/events/2782673738716771"