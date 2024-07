L'Azerbaijan State Ballet Theater al Nervi Music Ballet Festival con “A Legend of Love”

Il Nervi Music Ballet Festival prosegue sabato 6 luglio con l'Azerbaijan State Ballet Theater: prima data italiana con il balletto “A Legend of Love”, ispirato a una storia senza tempo della tradizione azera.

La compagnia di danza del Teatro Accademico dell’Opera e del Balletto dello Stato dell’Azerbaigian porterà ai Parchi di Nervi un balletto composto dall’Artista del Popolo dell’Azerbaigian Arif Melikov. Presentato per la prima volta nel 1961, il balletto ha riscosso grande successo entrando a far parte della tradizione. La trama, una storia senza tempo di amore e sacrificio, è basata su un libretto del poeta turco Nazim Hikmet. Lo spettacolo è presentato dal coreografo Yuri Grigorovich, con le scene di Simon Virsaladze, ed è interpretato dal corpo di ballo dell’Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theater e dai ballerini dell’Azerbaijan State Dance Ensemble. I movimenti espressivi della danza e la musica evocativa accompagnano il pubblico in un viaggio ricco di emozioni. “A Legend of Love” è apprezzato per la sua coreografia drammatica, le immagini sorprendenti e la narrazione fortemente espressiva.

Info e biglietti su nervimusicballetfestival.it.