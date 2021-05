L'Azalea della Ricerca in piazza a Genova per la Festa della Mamma: il ricavato all'Airc

Domenica 9 maggio, Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca rifiorisce per sostenere la lotta ai tumori che colpiscono le donne.

Questa pianta colorata, diventata simbolo della salute al femminile, è ormai da anni preziosa alleata del lavoro dei ricercatori AIRC impegnati a rendere il cancro sempre più curabile. La si troverà nelle piazze d’Italia a fronte di una donazione di 15 euro. Inoltre, per riceverla direttamente a casa o per inviarla alle persone cui teniamo, l’azalea può essere ordinata già da ora online su Amazon.it, che rinnova così il supporto alla ricerca oncologica di Fondazione Airc.

L’Azalea sarà affiancata da una speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma.

Le piazze a Genova

· CAMPOMORONE – Piazza Marconi

· GENOVA – P.za San Lorenzo

· GENOVA - Corso Italia (Boccadasse Chiesa Sant’Antonio)

· GENOVA – P.zza G. Villa (di fronte carrefour)

· GENOVA - Piazza Martinez (I Giardini)

· GENOVA – C.so De Stefanis – Villa Piantelli

· GENOVA - Via Lagustena (Chiesa S.Martino D’Albaro)

· GENOVA – VIA XX SETTEMBRE ALTEZZA MERCATO ORIENTALE

· GENOVA – pzza Leonardo da Vinci (giardini 2M) sabato e domenica

· GENOVA PRATO DI STRUPPA – PIAZZA SUPPINI

· NERVI - Il Porticciolo – Dilettanti Pesca

· NERVI - Piazza Pittaluga e sabato in Via Obeerdan c/o negozio Manari

· PEGLI – Il Lungomare Hotel Puppo

· PEGLI – Chiesa di S. Antonio

· PONTEDECIMO - Piazza della Chiesa

· PONTEDECIMO – Giardini Soave

· PRATO – Piazza Suppini

· PRIARUGGIA – Via V Maggio

· SAMPIERDARENA – Via Cantore, ang. Sottopasso Montano

· SESTRI PONENTE – Via Sestri dal Comune

· VOLTRI- Piazza Gaggero

· MELE – PIAZZA DEL COMUNE