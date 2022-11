"Avventure tra le pagine", letture e laboratori a Villa Serra di Comago

A partire dalle ore 15 a VIlla Serra di Comago letture e laboratori per la quarta edizione del grande evento diffuso #avventuretralepagine, insieme agli operatori dei Servizi Educativi di Solidarietò e Lavoro. L'evento nasce dalla volontà di avvicinare le famiglie al mondo della cultura, sia portandole a scoprire i musei italiani sia educandole all'importanza di leggere insieme ai bambini. Con questa iniziativa mettiamo in rete le proposte didattiche per famiglie con questo filo conduttore.

Due i momenti di lettura per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 10 anni:

*Ore 15-17

Un libro di storie - bambini 6-12 anni

Partendo dalla lettura de Il giardiniere dei sogni di Claudio Gobbetti e Diyana Nikolova ed. Sassi, i bambini verranno coinvolti in un laboratorio creativo con materiale di riciclo, che prevede la realizzazione di un libro che i bambini, come il giardiniere del libro, cuciranno a mano.

*Ore 15:30-17

Lola cambia casa - bambini 3-6 anni

La lumaca Lola è stufa della sua casetta piccola e cadente. Decide così di partire alla ricerca di una nuova casa. È importante che non sia però troppo alta o troppo stretta, troppo leggera o troppo rumorosa… Alla fine del suo viaggio, troverà la casa perfetta? Forse basterà imparare a vedere le cose da un altro punto di vista.

Un piccolo libricino per parlare di casa ma anche per giocare con gli oggetti che si trovano in casa a disposizione dei piccoli lettori. La lettura e il laboratorio saranno curati dall'autore del libro, Dario Pomodoro Lola cambia casa ed. Bacchilega editor

Richiesta la prenotazione scrivendo a edu@solidarietaelavoro.it