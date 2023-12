“Un’avventura di Natale”: spettacolo per famiglie allo spazio ArTecla a San Fruttuoso

Sabato 16 e domenica 17 dicembre allo spazio ArTecla (Via al Forte di Santa Tecla 1), nel quartiere di San Fruttuoso, è in programma lo spettacolo “Un’avventura di Natale” di Delia U. Larauca con regia Maria Grazia Tirasso. Lo spettacolo, curato dalla compagnia teatrale I Conviviali, va in scena entrambe le giornate alle ore 11 e alle 15.

Dopo il successo della rassegna estiva “Al Forte al Tramonto”, organizzata dai Conviviali al Forte di Santa Tecla e giunta quest’anno alla V edizione, come di consueto si chiude il 2023 con uno spettacolo natalizio dedicato alle famiglie e ai bambini.

“Un’avventura di Natale” ha come protagonista un’originale scienziata che ha creato un televisore che è anche una macchina del tempo. A causa di questo particolare marchingegno, insieme a una sua giovane amica si ritrova catapultata in uno strano Medioevo dove le due incontrano una regina dispotica che le sottopone a quattro terribili prove. In questo bizzarro viaggio nel tempo, le due amiche fanno altri incontri particolari: un re curioso del futuro, un temibile gigante, un matematico burlone, una giornalista che sembra vivere in tempi moderni, una personificazione della pubblicità, un curioso animale e molto altro. Grazie alle loro capacità e conoscenze di donne di oggi riusciranno a superare brillantemente le prove per tornare al tempo presente, ma le avventure non sono finite.

Lo spettacolo è scritto da Delia U. Larauca, diretto da Maria Grazia Tirasso e portato in scena da Sara Vallebuona, Laura Iadeluca, Giamila Zaghloul, Francesca Boero, Edoardo Mambilla, Ofelia Sanguineti, Paolo Derba e Sara Zunino.

La partecipazione è a offerta libera. I posti sono limitati perciò la prenotazione è fortemente raccomandata ed è da effettuare chiamando il numero 3775094754. Maggiori informazioni su https://www.iconviviali.it/spettacolo-natalizio-unavventura-di-natale/.

I Conviviali nascono nel 2009 e debuttano nella storica rassegna teatrale “Ridere d’Agosto” il 22 luglio dello stesso anno, con la commedia brillante “Toccata e fuga” di Derek Benfield con regia di Maria Grazia Tirasso. Il fine principale della Compagnia è quello di divulgare l’arte teatrale in tutte le sue forme: dalla commedia brillante, al giallo da camera, al dramma, all’assurdo; mettendosi a disposizione di teatri e piazze che ne facciano richiesta per finalità ricreativo-culturali, rassegne, festival e per scopi benefici. Il tutto sempre svolto con impegno e passione, ma mantenendo allo stesso tempo lo “spirito conviviale” che li contraddistingue.

Lo spazio ArTecla si propone come spazio culturale, nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’ex scuola elementare (Scuola Piave). All’interno della struttura sono state recuperate tutte le vecchie aule e oggi allestite a sala attrezzi, sala costumi di scena, sala prova e un accogliente spazio dedicato alla messa in scena degli spettacoli.