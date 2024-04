Avanti Pop*, si festeggia all'Abbazia del Boschetto con musica, arte, laboratori e buon cibo

Nella giornata dedicata ai lavoratori, un momento di svago, musica, ballo, arte e buon cibo in una nuova e splendida location a Genova. L’associazione di promozione sociale ARCI Pepita Ramone insieme alla Piccola Birreria Kowalski, il Ristorante Kowalski, Mescite e la collaborazione di ARCI Genova, sono orgogliosi di presentare la prima edizione di “Avanti Pop*”.

Mercoledì primo maggio 2024, presso l’accogliente complesso dell’Abbazia di San Nicolò del Boschetto a Cornigliano, a partire dalle 12 e per tutta la giornata fino a sera, si alterneranno (a volte sovrapponendosi) musica live, dj, ballo swing, mostre d’arte, laboratori e workshop, banchetti, un torneo di scacchi e molto altro. Ad accompagnare il tutto non mancheranno arrosticini, panini, birrette e vinelli che decisamente non possono mancare in un giorno di festa.

Programma

Il chiosto principale

re 12 - Black Moses - dj set

Ore 15 .- Gemelli del Gol - live

Ore 16:30 - Cipsters Sisters - dj set

Ore 19 - Barche a Torsio - live

Ore 20:30 - Falafel - dj set

Sotto i portici:

Pepita Ramone, Logologia, Arci Genova, Naminiel, Elvio Cafarella, Chiara Biasotti, Marco De Paz, Maria Fernanda Lemos, Viviana Giovannini, Filippo Fratta, From Ghetto To Ghetto, Il Lapis, Troppatrama

Laboratori e workshop by Troppatrama, La Città di Carta e Urban Sketchers Liguria

Kids

Truccabimbi e glitter by Glenda

Laboratorio di fumetto manga by Naminiel

Area creativa

Il chiostro piccolo

Torneo di scacchi by ASD Poldo's e Circolo F.Merlino

Area relax e piccola libreria di fumetti

La chiesa

IVE! Mostra di Irene Tamagnone

Zena Swingers: Lezioni di ballo e Social Dance + super special guest tba