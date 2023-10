Il concerto del Trio Febo apre la nuova edizione di “Autunno a Spinola”

Tornano nella prestigiosa Galleria Nazionale di Palazzo Spinola i concerti di “Autunno a Spinola”. A inaugurare mercoledì 4 ottobre, alle ore 16, il cartellone 2023 sarà il Trio Febo. Seguiranno i concerti di Giacomo Alfano, clarinetto, e Luca Casana, pianoforte (11 ottobre), del Trio Nyno (18 ottobre) e del pianista Federico Bricchetto (25 ottobre).

Il Trio Febo nasce nel settembre 2021. Il nome del trio racchiude due significati: in primo luogo, si tratta di un tributo alle città d’origine dei musicisti (Bologna e Ferrara); in secondo luogo, l’epiteto “Febo” riconduce ad Apollo, uno degli dei dell’Olimpo e Dio della Musica. I membri del trio sono animati dal loro amore per la musica da camera, incuriositi dal suo repertorio meraviglioso. Il Trio viene seguito preziosamente dai Maestri Davide Dondi e Simone Gramaglia. Nel giugno 2022 e nel marzo 2023, il Trio Febo prende parte alla masterclass del Maisky Trio (composto da Sascha Maisky, Lily Maisky e Mischa Maisky), organizzata dallo Stauffer Center for Strings. Ad agosto dello stesso anno, partecipano anche alla masterclass tenuta dai Maestri Kyril Zlotnikov (Jerusalem Quartet) e Simone Gramaglia, inserita nell’ambito del Filippo Nicosia Chamber Music Award 2022 a Faenza. In questo contesto, viene loro assegnato il premio Ricordi/UMPC Award. Nel settembre 2022 si inserisce nella rete delle Dimore del Quartetto. Nell’ottobre 2022, il Trio Febo è entrato a far parte dell’Accademia Stauffer, nella quale frequenta il corso Artist Diploma sotto la guida del Quartetto di Cremona. Partecipano a masterclass interne all’Accademia Stauffer tenute dai Maestri Eckart Runge (Artemis Quartet), Mark Messenger (Royal College of Music London), Michele Campanella, Ettore Causa (Yale School of Music), Miguel da Silva e Alexander Pavlovsky.

I Concerti d'Autunno sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG, partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova. Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti.

I Concerti d'Autunno, organizzati nel salone principale della prestigiosa Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, offrono occasioni di ascolto con protagonisti giovani musicisti, molti dei quali provenienti dal Conservatorio Paganini, a cui la GOG dà la possibilità di collaborare e di arricchire i loro curricula artistici.

L'accesso ai concerti sarà al costo di 1 euro per i possessori della Card Musei Nazionali di Genova. La Card, annuale e disponibile a 30 euro - acquistabile direttamente nei Musei Nazionali di Genova., permette di accedere a tutti i concerti delle associazioni musicali e offre la possibilità di partecipare ad incontri e conferenze, presentazioni di volumi organizzati e visite guidate dedicate.

Coloro che non sono in possesso della Card possono entrare al costo di 6 euro comprensivi di ingresso al Museo e allo spettacolo.