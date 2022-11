Quinto concerto per il ciclo "Autunno a Spinola" con Filippo Taccogna e Claudia Vento

Giovedì 3 novembre alle ore 16 presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola si terrà il quinto concerto del ciclo “Autunno a Spinola” che vedrà protagonisti il violinista Filippo Taccogna e la pianista Claudia Vento.

Filippo Taccogna nasce a Genova nel 2003 e inizia a 8 anni a studiare violino. Da allora ha sempre fatto parte dell’orchestra della Scuola Germanica di Genova, che frequenta fino alla maturità, conseguita nel 2021. Inizia a studiare con il M. Vittorio Marchese all’età di 10 anni e con lui entra a far parte dell’Orchestra Giovanile Regionale Niccolò Paganini che ha in questi anni suonato in sale prestigiose quali il teatro di Mentone, l’Auditorium Verdi a Milano, il Museo del Violino di Cremona, la sala Nervi in Vaticano in presenza di papa Francesco ed ha vinto il primo premio al Concorso di Moncalieri. Nel 2016 si iscrive ai corsi preaccademici del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova nella classe di violino del M. Marchese. Partecipa a masterclass e corsi con violinisti fra cui Eugene Sarbu, Cristiano Rossi, Francesca Dego, Nancy Zhou e Vadim Brodski. In questi anni prosegue l’attività nell’Orchestra Giovanile con cui suona anche come solista in diverse occasioni. Nel 2022 entra inoltre a far parte, come secondo violino, del quartetto Nannerl, composto da membri dell'Orchestra Giovanile. Partecipa due volte al concorso Jugend Musiziert ottenendo il primo premio ed il terzo premio, e dopo un periodo di interruzione dovuta a problemi fisici, al concorso internazionale di Cortemilia dove consegue il primo premio. Attualmente è iscritto al secondo anno dei corsi accademici del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Claudia Vento è nata nel 2004. Fin da bambina ha mostrato le sue doti musicali e in poco tempo ha preparato un intenso programma approfondendo l'esecuzione di brani molto impegnativi dal punto di vista musicale e tecnico; essi le hanno permesso di raggiungere risultati notevoli e prestigiosi riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Ha ottenuto i seguenti primi premi assoluti: Concorso Musicale Internazionale di Moncalieri (TO), concorso "Musica nel Cenacolo" I° Concorso Nazionale di Catignano (PE) dove ha vinto il Premio Speciale "Giovane Promessa”, XXVI Concorso Nazionale per giovani pianisti Terzo Musica Valle Bormida Terzo (Italia), XXII Concorso Internazionale di Musica a Cortemilia (CN), 2nd International Piano Festival in Italy San Giovanni Teatino (Pescara) e Tadini International Music Competition - Lovere (BG), Concorso Musicale Nazionale Under 18 città di Vimodrone, al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale “Pozzolino” e al 19°Concorso Valsesia Musica Juniores 2018 Premio Monterosa Kawai (Varallo) nella sezione pianistica e di musica da camera. Si è classificata Prima: alla 7^ Rassegna Musicale Internazionale “Felix Mendelssohn” città di Alassio, al 22° Concorso Nazionale “Giulio Rospigliosi”, al 28° Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga”, al concorso “Pianotalents” in Milano, al Concorso “Nuova Coppa Pianisti VII Edizione” Osimo (AN), al 28° concorso pianistico nazionale J.S. Bach di Sestri Levante (GE) e al concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Riccione”.

Recentemente ha vinto il primo premio assoluto al concorso IMPF di Parigi, e il primo premio al 29° Roma International Piano Competition (ROMA). In contemporanea ha vinto il Primo Premio Assoluto al concorso “Valsesia Musica International Competition”, al concorso “Pianotalents” in Milano nella sezione musica da camera per il duo a quattro mani, al concorso Golden Classical Music Award 2021 (New York), al concorso internazionale “Silk Way” (Mosca), al Rocky Mountain Music Competition and Festival (Canada) e al concorso Grand Prize Virtuoso (Londra). Ha in repertorio i concerti K414 e K466 di W.A. Mozart, n.2 di L.V. Beethoven e il concerto n.1 di Franz Liszt. Si è esibita in Russia, Polonia e Regno Unito, nel 2022 è stata invitata alla Carnegie Hall di New York come vincitrice del concorso Golden Classical Music Award e ha in programma un recital per il Loggione della Scala di Milano. Nel settembre 2022 è stata invitata a suonare in duo con il primo clarinetto dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Valeria Serangeli, per la prima esecuzione assoluta di un brano del Maestro Andrea Lumachi dedicato ad Ezio Bosso. In occasione delle Celebrazioni Colombiane le è stato conferito dal Sindaco Marco Bucci il titolo di “Talento di Genova nel Mondo 2019”. È iscritta al trienno presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova nella classe del Maestro Giacomo Battarino. Dal 2015 studia con il Maestro Vincenzo Balzani e la Professoressa Catia Iglesias dell’Associazione Pianofriends di Milano.

I Concerti d'Autunno sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG (Giovine Orchestra Genovese), partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova.

Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti. I Concerti d'Autunno, organizzati nel salone principale della prestigiosa Galleria Nazionale di Palazzo Spinola offrono occasioni di ascolto con protagonisti giovani musicisti, molti dei quali provenienti dal Conservatorio Paganini, a cui la GOG dà la possibilità di collaborare e di arricchire i loro curricula artistici.

Programma

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 4 per violino e pianoforte op. 23

Nathan Milstein

Paganiniana

Fryderyk Chopin

Ballata op. 52 in fa minore

Sergej Prokof'ev

Sonata n. 2 per violino e pianoforte op. 94 bis

Biglietto: € 3,00 comprendente l'ingresso al Museo (€ 1 concerto - € 2 Museo)